scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India Today Education Conclave 2026: स्कूल का असली लक्ष्य क्या? प्रो. नमिता रंगनाथन ने समझाया

India Today Education Conclave 2026 में देशभर के शिक्षा विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे, जहां स्कूलिंग, लर्निंग और बच्चों की भलाई पर गहरी चर्चा हुई.

Advertisement
X
प्रोफेसर रंगनाथन ने स्पष्ट कहा कि स्कूलिंग और एजुकेशन एक जैसी चीजें नहीं हैं
प्रोफेसर रंगनाथन ने स्पष्ट कहा कि स्कूलिंग और एजुकेशन एक जैसी चीजें नहीं हैं

इंडिया टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में आज देशभर के शिक्षा विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे, जहां बदलते एजुकेशन ट्रेंड, नई चुनौतियों और आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई. कॉन्क्लेव में देश की टॉप यूनिवर्सिटी और स्कूलों के कई प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलावों पर अपनी राय रखी.

दोपहर 1.25 बजे से 2 बजे तक आयोजित कीनोट एड्रेस 'लीडिंग विद परपज: स्ट्रैटेजीज फॉर स्कूल एक्सीलेंस'. में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर नमिता रंगनाथन ने स्कूलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, इस पर विस्तार से बात की.इस सत्र की अध्यक्षता एजुकेशन टुडे की चीफ एजुकेशन ऑफिसर रेखा कृष्णन ने की.

प्रोफेसर नमिता रंगनाथन ने कहा कि स्कूलों को अब पुराने तरीकों से आगे बढ़कर नई सोच अपनानी होगी.स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, एक 'यूनिवर्स' है..कॉन्क्लेव में उन्होंने जोर देकर कहा कि हर स्कूल एक छोटा समाज होता है, जहां बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं.स्कूल में ऐसा वातावरण होना चाहिए, जहां बच्चा खुद को सुरक्षित भी महसूस करे और सीखने के लिए प्रेरित भी हो.

सम्बंधित ख़बरें

India Today education Conclave 2026
कॉलेज है... मगर टीचर नहीं! प्रोफेसर दिनेश सिंह ने बताया- US में कैसे पढ़ रहे बच्चे?
India Today Conclave
'टीचर खतरे में है, अगर ये नहीं किया तो...' प्रोफेसर दिनेश सिंह ने ऐसा क्यों कहा?
pariksha-pe-charcha-2026-pm-modi-tips-on-passion-vs-study
पढ़ाई-पैशन में है कन्फ्यूजन? पीएम मोदी ने स्टूडेंट के सवाल पर दिए ये टिप्स
pariksha-pe-charcha-2026-pm-modi-life-mantra-leave-past-live-
'अभी तो 75 का हूं, 25 और बाकी है...' पीएम मोदी ने सुनाया एक नेता से फोन पर बातचीत का किस्सा
pariksha pe charcha 2026
परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी की सलाह, मन को जोतो, जोड़ो… फिर पढ़ाई पर रखो

स्कूलिंग और एजुकेशन दो अलग बातें

प्रोफेसर रंगनाथन ने स्पष्ट कहा कि स्कूलिंग और एजुकेशन एक जैसी चीजें नहीं हैं.उनके अनुसार स्कूलिंग का मतलब है सोच, मूल्य, समझ और व्यक्तित्व का विकास है.

Advertisement

होलिस्टिक लर्निंग ही भविष्य का रास्ता

कॉन्क्लेव में निष्कर्ष साफ था कि स्कूल का असली आउटपुट सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान तैयार करना है.बच्चों का भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास इन सबको साथ लेकर चलना ही भविष्य की असली शिक्षा होगी.

हम स्कूल के आउटपुट तक कैसे पहुंचें, इसे हमें दोबारा समझना होगा. स्कूलिंग के अंत में बच्चे की पहचान बनती है.आप एक बच्चे को व्यक्ति और इंसान बना रहे होते हैं. टीचर एजुकेशन में यह समझ शामिल होनी चाहिए कि स्कूल का उद्देश्य एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement