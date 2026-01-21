किसी को ढाई करोड़, किसी को 2 करोड़... IIT खड़गपुर में स्टूडेंट्स को मिले इतने जॉब ऑफर!

IIT खड़गपुर ने 2025-26 के प्लेसमेंट सत्र ने शानदार उपलब्धि हासिल की है. अपने पहले चरण के दौरान 1,501 छात्रों को नौकरी के लिए ऑफर मिले हैं. इसमें 457 प्री-प्लेसमेंट ऑफर और 15 अंतरराष्ट्रीय ऑफर शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा पैकेज 2.44 करोड़ रुपये का रहा, जो संस्थान के लिए बड़ी उपल्ब्धि मानी जा रही है.

IIT खड़गपुर में प्लेसमेंट 1 दिसंबर से शुरू हुआ था. शुरुआती दिनों में ही इस रिकॉर्ड में तेजी देखने को मिली. संस्थान के मुताबिक, दूसरे ही दिन सुबह 8 बजे तक 1 हजार जॉब ऑफर का आंकड़ा पार हो गया था.

देश-विदेश की कंपनियां आए साथ

इस प्लेसमेंट सत्र में टेक्नोलॉजी, कोर इंजीनियरुंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड की कंपनियों ने हिस्सा लिया. वहीं, जॉब ऑफर देने वाली कंपनियों में एप्पल, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट सेमत कई कंपनियां रही. इससे ये साफ होता है कि IIT खड़गपुर के छात्रों की डिमांड हर लेवल पर बनी हुई है.

प्री-प्लेसमेंट ऑफर

इस साल बड़ी संख्या में छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट से पहले ही नौकरी का ऑफर मिल गया था. ऐसे 457 प्री-प्लेसमेंट ऑफर ने कुल जॉब ऑफर्स की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भी बढ़त देखने को मिली. इसे लेकर करियर डेवलपमेंट सेंटर के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय गुप्ता ने कहा कि नौकरी बाजार में चुनौतियों के बावजूद प्लेसमेंट सत्र के नतीजे उम्मीद से बेहद रहे.

दूसरा चरण 16 जनवरी से शुरू

पहले चरण की सफलता को देखते हुए IIT खड़गपुर को उम्मीद है कि आगे भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे. संस्थान ने बताया कि प्लेसमेंट का दूसरा सत्र 16 जनवरी से शुरू हो चुका है जिसमें और भी कंपनियों के शामिल होने की संभावना है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले ऑफर ने कुछ छात्रों को वैश्विक स्तर पर अपना करियर शुरू करने का बेहद खास मौका दिया है.



