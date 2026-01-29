scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JEE Advanced के अलावा अब JoSAA से भी हो रहा एडमिशन... जानिए ये क्या होता है?

जेईई एडवांस्ड की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु ने भी जोसा काउंसलिंग के जरिए बीटेक (मैथ्य और कंप्यूटिंग) में एडमिशन लेगा. इसे लेकर संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जानकारी साझा की गई है. 

Advertisement
X
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु ने बीटेक ( मैथ्य और कंप्यूटिंग) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम में बदलाव किए हैं. (Photo: iiitb.ac.in)
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु ने बीटेक ( मैथ्य और कंप्यूटिंग) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम में बदलाव किए हैं. (Photo: iiitb.ac.in)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु ने बीटेक ( मैथ्य और कंप्यूटिंग) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नियम में बदलाव किए हैं. इस साल छात्रों को JEE Advanced 2026 के स्कोर और JoSAA काउंसलिंग के आधार पर चयनित किया जाएगा. IISc के इस प्रोग्राम में मैथ्य, कंप्यूटर साइंस और साइंस से जुड़े पाठ्यक्रमों के साथ-साथ रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा. 

इस जानकारी में बताया गया है कि JoSAA 2026 में आईआईएससी बेंगलुरू के शामिल होगा. एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए आईआईएससी बेंगलुरू में बीटेक कार्सेस में एडमिशन जोसा के जरिए जेईई एडवांस्ड 2026 की रैंक के बेसिस पर किया जाएगा. 

JoSAA क्या है?

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली की महिला कमांडो की हत्या. (File Photo: ITG)
लव मैरिज, दहेज का लालच और चार महीने की प्रेग्नेंसी… पति ने की महिला कमांडो की हत्या
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना ऑफिशियल ब्रोशर जारी कर दिया है. (Photo: ipu.admissions.nic.in)
IPU में एडमिशन का मौका, 24 नए पाठ्यक्रमों को किया एड, छात्रों को मिलेगा बेहतरीन मौका 
VIP प्लेन उड़ाने वाली शांभवी पाठक का ग्वालियर से था गहरा नाता.(Photo:ITG)
इंजीनियरिंग छोड़ VIP पायलट बनी ग्वालियर की शांभवी की अनदेखी तस्वीरें
बेघर महिलाएं भूख और मौसम ही नहीं, एक साथ कई मार झेलती हैं. (Photo: Generative AI by Vani Gupta)
बेघर…युवा…औरत: ‘हर रात नया नर्क लेकर आती है, कोई चेहरे पर धार छोड़ता है, कोई जबर्दस्ती करता है...’
12वीं के बाद कॉमर्स के छात्र इस फील्ड में बना सकते हैं करियर. (Photo: Pexels)
CA Vs CS के बीच क्या है अंतर? कौन सा करना होता है कोर्स, कितनी मिलती है सैलरी

JoSAA का पूरा नाम है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. ये एक बॉडी है जो, बीई, बीटेक जैसे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित कराती है. इनके जरिए उन सीटों पर एडमिशन होता है, जो ऑल इंडिया कोटा के तहत आते हैं. इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड दिया हो और जेईई मेंस कटऑफ मार्क्स हासिल किया हो या एडवांस्ड मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई हो.

ये उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

बीटेक (मैथ्य और कंप्यूटिंग) में एडमिशन के लिए उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड 2026 के टॉप 2,50,000 सफल उम्मीदवारों में शामिल होना चाहिए. इसके साथ 1 अक्टूबर, 2001 या उसके बाद जन्मे उम्मीदवार ही इस पद पर आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. उम्मीदवार केवल लगातार दो वर्षों में दो बार तक जेईई एडवांस्ड दे सकते हैं. उम्मीदवार ने 12वीं परीक्षा पहली बार 2025 या 2026 में पास की होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैख्य विषय हो. 

Advertisement

आईआईटी रुड़की कर रही है परीक्षा का आयोजन 

इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की ) जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन कर रहा है. आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है. जेईई एडवांस्ड का आयोजन मई महीने में किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन 23 अप्रैल, 2026 से शुरू होंगे. जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा की तारीख 17 मई है. 

देना होगा आवेदन शुल्क 

इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी-एनसीएल और जनरल-ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 3,200 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. वहीं, सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,600 रुपये निर्धारित किया गया है. जेईई एडवांस्ड 2026 का शुल्क रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसमें परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में शामिल होने का खर्च शामिल हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement