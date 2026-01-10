scorecardresearch
 
IGNOU दिल्ली में लगाने वाला है जॉब फेयर, ये कैंडिडेट्स ले सकते हैं हिस्सा, इस तरह करें अप्लाई

देश की राजधानी दिल्ली में जो भी अभ्यर्थी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 12 जनवरी को रोजगार मेला का आयोजन करने वाला है. इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार इसमें भाग लेकर नई नौकरी पा सकते हैं.

ignou 12 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन करने वाला है. (Photo: Pexels)
ignou 12 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन करने वाला है. (Photo: Pexels)

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली में बड़े रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) साथ मिलकर रोजगार मेले का आयोजन करने वाला है. ये जॉब फेयर 12 जनवरी को लगेगा. हालांकि, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं. जो उम्मीदवार नौकरी पाना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 

जो भी कैंडिडेट्स इस रोजगार मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो गूगल फॉर्म की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके तहत एविएशन, बीपीओ, कस्टमर सर्विस, सेल्स, टेक, हॉस्पिटैलिटी समेत कई पदों पर नौकरी पाने का ये बेहतरीन मौका है. इनसे जुड़ी कंपनियां अलग-अलग पोस्ट पर नौकरी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 

इन डिटेल्स पर करें फोकस 

ये रोजगार मेला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ( IGNOU) की ओर से 12 जनवरी, 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे होगी.

कौन-कौन ले सकता है हिस्सा?

इस जॉब फेयर में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस सभी तरह के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं. ऐसे में जब आप इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो अपने साथ अपनी अपडेट सीवी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट की मार्कशीट के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट कैरी करें. 

इस तरह करें रजिस्ट्रेशन 

  • रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले IGNOU Rojgar Mela 2026 Registration पर जाएं. 
  • इसके बाद अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करें. बाद में अपने से जुड़ी सभी डिटेल को फिल करें. 
  • इसमें आपका ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर समेत कई जानकारियां शामिल हैं. 
  • वहीं, अगर आप IGNOU से कोई कोर्स कर रहे हैं, तो अपना एनरोलमेंट मंबर, रीजनल सेंटर, कोर्स का नाम के साथ सारी जानकारी साझा करें. सारी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें. 
     
