10वीं पास के लिए कई विभागों में 21,614 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख तक, जानें डिटेल

देशभर के अलग-अलग विभागों में इस हफ्ते कुल 21,614 पदों पर सरकारी भर्तियां निकली हैं. इनमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और RBI जैसी बड़ी भर्तियां शामिल हैं. 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है.

इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में कुल 21,614 पदों पर भर्तियां निकली हैं.( Photo: Pexels)
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. इस हफ्ते सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. देश के अलग-अलग राज्यों और विभागों में कुल 21,614 पदों पर भर्तियां निकली हैं. इनमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए मौके हैं. अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. यहां हम आपको इस हफ्ते की 6 बड़ी भर्तियों के बारे में बता रहे हैं,.

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) में कई पदों पर भर्ती
सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की. बोर्ड ने एलडीसी ग्रेड-II और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है.इस पोस्ट के जरिए 10,644 पदों पर भर्ती की जाएगी.  इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का CET पास होना जरूरी है.  इसके अलावा उम्मीदवार का 12वीं पास होना, कंप्यूटर कोर्स किया होना और राजस्थानी संस्कृति और हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए.

उम्र सीमा 18 से 40 साल तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग और महिलाओं को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट शामिल होंगे. चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-5 के अनुसार सैलरी दी जाएगी. आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी क्रीमीलेयर के लिए 600 रुपये, जबकि अन्य वर्गों के लिए 400 रुपये है. 

आवेदन RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है.

2. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5,500 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती 
दूसरी बड़ी भर्ती हरियाणा पुलिस में निकली है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5,500 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी. चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच शामिल है.

इच्छुक उम्मीदवार hssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

3.  गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड में 950 पदों पर भर्ती
तीसरी भर्ती गुजरात पुलिस में निकली है. गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने SI टेक्निकल ऑपरेटर के करीब 950 पदों पर भर्ती शुरू की है. चयनित उम्मीदवारों को 40,800 से 49,600 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. आवेदन शुल्क जनरल वर्ग के लिए 100 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य वर्गों के लिए कोई फीस नहीं है.

आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in है.

4. गुजरात यूनिवर्सिटी में  119 पदों पर भर्ती
चौथी भर्ती गुजरात यूनिवर्सिटी में निकली है, जहां 119 पदों पर टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की जरूरत है. इनमें रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के अनुसार योग्यता और अनुभव तय किए गए हैं. चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी. 

आवेदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट gujaratuniversity.ac.in पर किया जा सकता है.

5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 अप्रेंटिस पद
पांचवीं भर्ती बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली है. बैंक ने 600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसे अपने राज्य की स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए. उम्र सीमा 20 से 28 साल तय की गई है. चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान 12,300 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा. चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. 

आवेदन के लिए वेबसाइट bankofmaharashtra.in है.

6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में 572
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में निकली है, जो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटरल रिक्रूटमेंट के जरिए 572 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पोस्ट के जरिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और हैदराबाद सहित कई केंद्रों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती में ग्रेजुएशन या उससे अधिक पढ़े उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते. उम्र सीमा 18 से 25 साल तय की गई है. चयनित उम्मीदवारों को 46,029 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी. परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे.

आवेदन RBI की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर किया जा सकता है.

कुल मिलाकर, यह हफ्ता सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद खास है. अलग-अलग राज्यों और विभागों में बंपर भर्तियां निकली हैं. अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो समय रहते आवेदन करें और किसी भी अपडेट के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

