दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर से राजधानी के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई है. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक की टीम तुरंत हर स्कूलों में पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

बच्चों की सुरक्षा जरूरी

इस दौरान स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तुरंत स्कूलों को खाली करवा दिया है और अभिभावकों को सूचना दे दी है. कई स्कूलों में बच्चों को बसों और वाहनों से सुरक्षित घर भेजा जा रहा है. हालांकि, इस दौरान अभिभावकों के मन में चिंता दिखी, लेकिन पुलिस और स्कूल प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है.

पुलिस कर रही है जांच

इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीमें और बम निरोधक दस्ता स्कूलों के साथ आसपास के इलाकों में तलाश में जुटी हुई है. बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई स्कूलों को एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया है. पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है.



---- समाप्त ----