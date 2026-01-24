दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए जारी हुई पहली लिस्ट, वेंटिंग में भी कई बच्चे

राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों में निर्सरी में एडमिशन को लेकर सत्र 2026-27 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. इनमें कई स्कूलों ने सामान्य श्रेणी में 200 से ज्यादा छात्रों का चयन किया गया है और 100 से अधिक को वेटिंग लिस्ट में रख गया है. इस दौरान करीब 1741 निजी स्कूलों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अपलोड कर दी है. ऐसे में जिन भी अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए एडमिशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन किया है, वे ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच स्कूलों में जाकर जानकारी ले सकते हैं.

और पढ़ें

अभिभावक edudel.nic.in पर जाकर जाकर अपने बच्चों का नाम चेक कर सकते हैं. स्कूलों ने आगे की प्रोसेस को लेकर भी जानकारी साझा की है. सेलेक्ट हुए बच्चों के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं. इसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा.

बड़ी संख्या में हुआ चयन

बता दें कि कई स्कूलों ने काफी बड़ी संख्या में चयन किया है. पुष्प विहार बाल बिद्या निकेतन ने 132 छात्रों का चयन किया वहीं, 100 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा है. हौज खास में मौजूद सेंट पॉल प्री-प्राइमरी स्कूल ने 478 छात्रों का चयन किया है. सेंट जॉर्ज स्कूल ने 155 छात्रों का चयन किया है. वहीं, द्वारका स्थित आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल ने 97 छात्रों का चयन किया है और 43 को वेटिंग में रखा है. दिल्ली कैंट में मौजूद लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल ने 97 छात्रों का चयन किया है.

Advertisement

इतनी होनी चाहिए एज

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, शुरुआती स्तर पर नर्सरी और केजी शामिल है. इसके बाद से क्लास 1 आती है. सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च, 2026 तक कम से कम 3 साल की होनी चाहिए, केजी के लिए ये 4 साल है. वहीं, क्लास 1 के लिए ये 5 साल होनी चाहिए.

क्या है प्रवेश के लिए प्रोसेस?

एडमिशन प्रोसेस के मुताबिक, स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित ग्रुप और आवश्कयता वाले बच्चों को अलावा खुली सीटों के लिए एडमिशन मानदंड और नंबर 28 नवंबर तक अपलोड करने थे. वहीं, आवेदन पत्र सबमिट करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी. इस दौरान स्कूलों ने कई मानदंड के बेसिस पर बच्चों का चयन किया है. इनमें स्कूल से पास, भाई-बहनों को प्राथमिकता और पूर्व छात्र का दर्जा शामिल था. इसके लिए आवेदकों ने 9 जनवरी को सारे विवरण अपलोड किए.

कब आएगी दूसरी लिस्ट?

वहीं, अगर दूसरे लिस्ट की बात करें तो, ये 9 फरवरी को जारी की जाएगी और इसके लिए एडमिशन प्रोसेस 19 मार्च को खत्म की जाएगी.

---- समाप्त ----