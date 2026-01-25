Delhi jobs 2026: दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहे हैं? इन दस स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड

दिल्ली का जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है. नई टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नौकरियों का स्वरूप बदल रही है. इसी बीच LinkedIn की ‘Jobs on the Rise 2026’ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में किन नौकरियों की मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि क्रिएटिव, लाइफस्टाइल और सर्विस सेक्टर से जुड़ी नौकरियां भी तेजी से बढ़ रही हैं. यानी दिल्ली में नौकरी के मौके पहले से ज्यादा और ज्यादा तरह के हो गए हैं.

2026 में नौकरी बदलने की सोच में युवा

LinkedIn के सर्वे के अनुसार, भारत में करीब 72% प्रोफेशनल्स साल 2026 में नई नौकरी की तलाश में हैं. हालांकि, कई लोगों को चिंता भी है- 38% लोग मानते हैं कि उनके पास बदलते स्किल्स के मुताबिक तैयारी नहीं है. 37% लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि भीड़ में खुद को अलग कैसे साबित करें.

दिल्ली में सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरी

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में AI Engineer सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरी बन गई है. इसके बाद Artificial Intelligence Director की मांग भी काफी बढ़ी है. इसका मतलब साफ है—कंपनियां अब AI से जुड़े कामों में निवेश कर रही हैं और ऐसे प्रोफेशनल्स चाहती हैं जो टेक्नोलॉजी को सही दिशा दे सकें.

दिल्ली में 2026 की टॉप 10 डिमांड वाली नौकरियां

AI इंजीनियर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टर

अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर

रेगुलेटरी कंप्लायंस एनालिस्ट

ब्रांड डिजाइनर

वेडिंग प्लानर

सेल्स प्रेसिडेंट

फ्लीट मैनेजर

गार्डनिंग एक्सपर्ट

सप्लाई चेन डायरेक्टर

भर्ती में AI बना सहायक और चिंता की वजह

आज भर्ती प्रक्रिया में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है. 94% लोग कहते हैं कि वे नौकरी ढूंढने में AI का इस्तेमाल करने में सहज हैं. लेकिन 48% लोग डरते हैं कि AI के दौर में वे खुद को अलग कैसे दिखाएं. वहीं, 54% लोगों को लगता है कि AI की वजह से रिक्रूटर्स की नजर में आना और मुश्किल हो सकता है

LinkedIn की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का जॉब मार्केट नए दौर में प्रवेश कर चुका है. AI से जुड़ी नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही क्रिएटिव और सर्विस सेक्टर में भी अच्छे मौके हैं. नौकरियां बढ़ रही हैं, लेकिन सही स्किल्स सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है.

