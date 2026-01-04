CUET UG 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन, डायरेक्ट लिंक से भरे फॉर्म , इस दिन होगी परीक्षा

राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देशभर के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 300 से ज्यादा कॉलेजों में ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम अंडरग्रेजुएट के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरू कर दी है. इसे लिए परीक्षाएं 11 से लेकर 31 मई तक के बीच आयोजित होगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

CUET UG 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 जनवरी, 2026 है. वहीं, फीस के ट्रांजैक्शन की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

CUET UG 2026 में आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है. जिन भी उम्मीदवारों ने क्लास 12 पास कर ली है या इस साल परीक्षा दे रहे हैं, वे उम्मीदवार CUET UG 2026 में शामिल हो सकते हैं.

डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन भरें फॉर्म - https://cuet.nta.nic.in/

इन तारीखों पर दें ध्यान

बता दें कि CUET UG 2026 के आवेदन 3 जनवरी, 2026 से शुरू हो गए हैं, जो 30 जनवरी, 2026 तक चलेंगे. वहीं, इसके लिए आवेदन शुल्क भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन फॉर्म में करेक्शन के लिए 2 से 4 फरवरी, 2026 तक का समय दिया जाएगा. वहीं, इसके लिए परीक्षा 11 से लेकर 31 मई, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

CUET UG 2026 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन या अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें.

नया पंजीकरण कर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें.

लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को फिल करें. पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से फिल करें.

इसके बाद से साइन और फोटो को अपलोड करें.

अपने कैटेगरी के मुताबिक आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

लास्ट में फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें.



