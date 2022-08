CUET UG 2022 New Dates: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET UG Phase 2 परीक्षा 04 अगस्त, 2022 को शुरू हुई थी. बड़ी संख्‍या में उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जबकि कई उम्मीदवार एग्‍जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद तकनीकी गड़बड़‍ियों का शिकार हुए. मामले को देखते हुए, CUET ने इन उम्‍मीदवारों के दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया जिसके लिए 12 अगस्त से 14 अगस्त, 2022 की डेट निर्धारित की गई. हालांकि, NTA ने अब एक नया नोटिस जारी कर एग्‍जाम की डेट्स में दोबारा बदलाव किया है.

परीक्षा में तकनीकी गड़बड़‍ियों का शिकार हुए छात्रों के अनुरोध पर विचार करते हुए, UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 12 अगस्त से 14 अगस्त, 2022 तक परीक्षा आयोजित करने के बजाय, CUET UG Phase 2 परीक्षा अब 24 अगस्त से 28 अगस्त, 2022 तक आयोजित की जाएगी.

उन्‍होंने ट्वीट कर कहा, "छात्रों के अनुरोधों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 12 से 14 अगस्त 2022 के स्थान पर, इन सभी उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी (यूजी) परीक्षा अब 24 से 28 अगस्त 2022 के बीच आयोजित की जाएगी और परीक्षा की डेट से पहले नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे."

Considering the above requests, it has been decided that in place of 12 to 14 August 2022, the CUET (UG) – 2022 examination for all these candidates will now be conducted between 24 to 28 August 2022, and fresh Admit Card will be issued well before the date of Examination.