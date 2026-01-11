scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

NTA ने उम्मीदवारों को किया अलर्ट, CUET PG 2026 के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA) ने CUET PG 2026 के उम्मीदवारों को याद दिलाया है कि वे 14 जनवरी, 2026 तक अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. समय खत्म हो जाने के बाद किसी के भी आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे. ऐसे में NTA ने उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet pg पर जाकर रात 11.50 बजे तक आवेदन जमा करने को कहा है.

Advertisement
X
NTA ने cuet pg 2026 उम्मीदवारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. (Photo: Pexels)
NTA ने cuet pg 2026 उम्मीदवारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. (Photo: Pexels)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA) ने CUET PG 2026 उम्मीदवारों को लिए अलर्ट जारी कर दिया है. NTA ने  उम्मीदवारों को याद दिलाया है कि CUET PG 2026 पर अप्लाई करने के लिए अंतिम तारीख 14 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. इस तारीख से पहले उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने को कहा है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet pg पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

इस प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, इसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और आखिरी में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना होता है. उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान देना होगा जिन्होंने फीस का भुगतान कर दिया है उनके ही आवेदन को स्वीकार किया जाएगा. ऐसे में फीस जमा करने से पहले सभी जानकारी को सही से चेक कर लें क्योंकि बाद में कोई सुधार नहीं किया जाएगा. 

इतने मिनट का होगा पेपर

सम्बंधित ख़बरें

साल 2026 के सबसे डिमांड वाले जॉब. (Photo: Pexels)
2026 में दिखेगा इन नौकरियों का दम, AI भी नहीं बिगाड़ पाएगी कुछ, आप भी कर लें नोट
Cold wave continues in north india with fog in delhi
पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठिठुरन, देखें कहां कितना तापमान
UPSC अपनी परीक्षाओं में फोटो के जरिए उम्मीदवारों की पहचान करेगा. (Photo: Pexels)
UPSC परीक्षाओं में अब उम्मीदवारों की चेहरे से होगी पहचान, कम होगी गड़बड़ी
अमेरिका से लौटे बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति ने गंवाए 15 करोड़. (Photo: ITG)
UN की नौकरी, 2016 में वापसी… बुजुर्ग दंपति ने गंवाए 15 करोड़, डिजिटल अरेस्ट की कहानी
इस हफ्ते इन विभागों में निकली सरकारी नौकरी. (Photo: Pexels )
इस हफ्ते इन विभागों में निकली भर्ती,12वीं से ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

बता दें कि CUET PG 2026 परीक्षा 157 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. इसमें हर पेपर के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा. 

एग्जाम सेंटर में हुए बदलाव 

इस साल होने वाली परीक्षा के जरिए आप ने केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकेंगे बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज समेत कई प्रसिद्ध संस्थानों में दाखिले के लिए जरूरी है. इस साल NTA ने CUET PG के लिए बने एग्जाम सेंटर में बदलाव किए हैं. NTA ने परीक्षा केंद्रों की संख्या को कम कर दिया है. 

Advertisement

कब तक है रजिस्ट्रेशन डेट 

NTA ने अपने आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet pg पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके तहत NTA ने साफ कर दिया है कि CUET PG 2026 पर आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी है. इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट उम्मीदवार वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

कब होगा एग्जाम?

CUET PG 2026 परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है. इस बार पेपर 90 मिनट का होगा जिसमें कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे. 

परीक्षा केंद्रों में बदलाव

जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, वे 18 से 20 जनवरी तक की संशोधन अवधि के दौरान सीटों की उपलब्धता के आधार पर शहर के विकल्पों में संशोधन या नए शहर जोड़ सकते हैं. एनटीए ने हाल ही में परीक्षा केंद्रों की संख्या में संशोधन किया है, उन्हें 312 से घटाकर 292 कर दिया है, जिसमें भारत के 272 शहर और विदेशों में 16 स्थान शामिल हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement