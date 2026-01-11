NTA ने उम्मीदवारों को किया अलर्ट, CUET PG 2026 के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA) ने CUET PG 2026 उम्मीदवारों को लिए अलर्ट जारी कर दिया है. NTA ने उम्मीदवारों को याद दिलाया है कि CUET PG 2026 पर अप्लाई करने के लिए अंतिम तारीख 14 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. इस तारीख से पहले उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने को कहा है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet pg पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, इसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और आखिरी में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना होता है. उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान देना होगा जिन्होंने फीस का भुगतान कर दिया है उनके ही आवेदन को स्वीकार किया जाएगा. ऐसे में फीस जमा करने से पहले सभी जानकारी को सही से चेक कर लें क्योंकि बाद में कोई सुधार नहीं किया जाएगा.

इतने मिनट का होगा पेपर

बता दें कि CUET PG 2026 परीक्षा 157 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. इसमें हर पेपर के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा.

एग्जाम सेंटर में हुए बदलाव

इस साल होने वाली परीक्षा के जरिए आप ने केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकेंगे बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज समेत कई प्रसिद्ध संस्थानों में दाखिले के लिए जरूरी है. इस साल NTA ने CUET PG के लिए बने एग्जाम सेंटर में बदलाव किए हैं. NTA ने परीक्षा केंद्रों की संख्या को कम कर दिया है.

कब तक है रजिस्ट्रेशन डेट

NTA ने अपने आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet pg पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके तहत NTA ने साफ कर दिया है कि CUET PG 2026 पर आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी है. इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट उम्मीदवार वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

कब होगा एग्जाम?

CUET PG 2026 परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना जताई जा रही है. इस बार पेपर 90 मिनट का होगा जिसमें कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे.

परीक्षा केंद्रों में बदलाव

जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, वे 18 से 20 जनवरी तक की संशोधन अवधि के दौरान सीटों की उपलब्धता के आधार पर शहर के विकल्पों में संशोधन या नए शहर जोड़ सकते हैं. एनटीए ने हाल ही में परीक्षा केंद्रों की संख्या में संशोधन किया है, उन्हें 312 से घटाकर 292 कर दिया है, जिसमें भारत के 272 शहर और विदेशों में 16 स्थान शामिल हैं.

