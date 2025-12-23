कहां नहीं होगी क्रिसमस की छुट्टी? यहां इस वजह से 27 को भी रहेगा सरकारी हॉलिडे

जैसे-जैसे क्रिसमस 2025 नजदीक आ रहा है, देश के कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. कुछ राज्यों में क्रिसमस और नए साल को मिलाकर लंबी छुट्टियां दी जा रही हैं, जिससे बच्चों और स्कूल स्टाफ को आराम और घूमने-फिरने का समय मिलेगा. वहीं, कुछ राज्यों में स्कूल केवल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन ही बंद रहेंगे और बाकी दिनों में स्कूल सामान्य रूप से चलेंगे. यह फैसला हर राज्य ने अपनी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है. ये घोषणाएं छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बहुत मददगार हैं, क्योंकि इससे वे पहले से ही अपनी यात्रा, त्योहारों और पढ़ाई से जुड़ी योजनाएं बना सकते हैं.

और पढ़ें

राज्यवार स्कूल छुट्टियों की यह जानकारी माता-पिता और छात्रों को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी, जिससे क्रिसमस और नए साल का त्योहार बिना किसी परेशानी के मनाया जा सके.

दिल्ली

दिल्ली में 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा 24 दिसंबर को सीमित छुट्टी रहेगी, यानी उस दिन स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला स्कूल प्रबंधन खुद करेगा. ज्यादातर स्कूल क्रिसमस के दिन पूरी तरह बंद रहने की संभावना है. सरकार ने स्कूलों से कहा है कि वे छुट्टियों की जानकारी पहले ही माता-पिता को दे दें.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को स्कूल बंद नहीं रहेंगे. इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाएगी. स्कूलों को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं और छात्रों की उपस्थिति जरूरी होगी.

Advertisement

पंजाब

पंजाब सरकार ने स्कूलों के लिए लंबी सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया है. राज्य के सरकारी और अधिकतर निजी स्कूल 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. यह छुट्टी बच्चों को त्योहार मनाने और परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका देगी.

राजस्थान

राजस्थान में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. इस दौरान पूरे राज्य में एक जैसा छुट्टी शेड्यूल लागू रहेगा.

केरल

केरल में स्कूल 24 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे. यह छुट्टी छात्रों और शिक्षकों को क्रिसमस और नए साल के कार्यक्रमों में शामिल होने का समय देगी.

हरियाणा

हरियाणा में 25 दिसंबर 2025 को स्कूल बंद रहेंगे. अगले दिन से कक्षाएं सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगी. जनवरी 2026 की सर्दियों की छुट्टियों की अलग घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.

तेलंगाना

तेलंगाना में ईसाई अल्पसंख्यक और मिशनरी स्कूलों ने 23 से 27 दिसंबर 2025 तक छुट्टियों की घोषणा की है. सरकारी स्कूलों में फिलहाल केवल 25 दिसंबर को छुट्टी रहने की संभावना है.पूरे राज्य के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार है.

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में अभी क्रिसमस की छुट्टियों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ईसाई अल्पसंख्यक स्कूलों में लंबी छुट्टियां हो सकती हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में 25 दिसंबर को छुट्टी रहने की उम्मीद है.निजी स्कूल अपने कैलेंडर के अनुसार फैसला लेंगे.

Advertisement

शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें

कुल मिलाकर क्रिसमस 2025 को लेकर स्कूल छुट्टियों में राज्यों के बीच काफी फर्क देखने को मिल रहा है. जहां पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने लंबी छुट्टियां दी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में स्कूल खुले रखने का फैसला किया गया है. इसलिए माता-पिता और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल और शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो.

---- समाप्त ----