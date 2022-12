CBSE Class 12 Chemistry Preparation: स्मार्ट प्लान से सुलझाएं केमिस्ट्री की मिस्ट्री, आएंगे पूरे के पूरे नंबर

CBSE Class 12 Chemistry Preparation: एग्जाम के लगभग 50 दिन बचे हैं, अब इतने दिन में आपको 70 नंबर मार्क्स के लिए मेहनत करने हैं. बाकी प्रैक्ट‍िकल की तैयारी छात्र कर ही चुके हैं. पहले आप ये तय कर लो कि कौन कौन से टॉपिक पर आपकी तैयारी नहीं है. सर्वोदय विद्यालय स्कूल, सेक्टर 8 रोह‍िणी में केमिस्ट्री श‍िक्षक अमित गुप्ता (पीजीटी) से जानिए कि कैसे कम से कम दिनों में केमिस्ट्री की म‍िस्ट्री सुलझा सकते हैं.

अम‍ित गुप्ता कहते हैं कि केमेस्ट्री की तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक नजर में पूरे सिलेबस को समझ लेना. मसलन केमेस्ट्री में कुल 16 चेप्टर हैं, इनमें से 1, 5, 6, 7, 15 और 16 चेप्टर की तैयारी नहीं करनी है. अगर नंबरों की बात करें तो केमेस्ट्री के तीन भागों में से फिजिकल केमेस्ट्री से 23 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे. ऑर्गेनिक केमेस्ट्री से 33 नंबर और इनआर्गेनिक से 14 मार्क्स के सवाल आएंगे. पेपर पैटर्न सेम रहेगा और डिफिकल्टी लेवल सैंपल पेपर से आसान रहता है.

टाइम मैनेजमेंट कैसे करें?

केमेस्ट्री अगर आपको थोड़ी बहुत पहले से तैयार है तो रिविजन के लिए सुबह का एक घंटा और न्यूमेरिकल के लिए शाम का एक घंटा पर्याप्त है. जो कठ‍िन टॉपिक हैं, उन्हें ज्यादा टाइम दें, आसान सब्जेक्ट को भले ही कम समय दें.

ये भी पढ़ें: Preparation Physics Class 12: ऐसे करेंगे फिजिक्स की तैयारी तो सबकुछ लगेगा आसान

स्मार्ट टिप्स

केमेस्ट्री में थ्योरी को एनसीईआरटी बुक्स से पढ़कर शार्ट नोट्स बना लें.

न्यूमेरिकल की बात करें तो चेप्टर के अनुसार फार्मूला लिख लो, आसान न्यूमेरिकल पहले हल करो.

प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर पहले हल करें और फिर सैंपल पेपर हल करें.

इन ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से तैयारी करें और इसमें एक्सेप्शन जरूर लिख लो

केमेस्ट्री में टेबल को याद रखना जरूरी है, इसे शॉर्ट नोट बनाकर दोहराते रहें.

चैप्टर वाइज इंपाटे्रंट जरूरी टॉपिक- Important topics:

Numericals in Physical Chemistry

reasoning Questions of chapter 'the d&f block elements

Reactions of K2Cr2O7 (Potassium dichromate) and KMnO4 (Potassium permanganate)

Nomenclature of Coordination Compounds

Bonding in Coordination Coumpounds

इन ऑर्गेनिक केमेस्ट्री- Inorganic Chemistry

1- Distinguish test between two compounds

2- Name Creation

3- Conversion

4- Physical Properties of organic compounds

5- Complete the reaction

ये भी पढ़ें: CBSE 12th Maths Preparation: ऐसे बनाएं 50 दिन का ये प्लान, आसान होगा इम्तिहान

Important Chapters हर चेप्टर इंपार्टेंट है, हर चेप्टर से 6 से 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं.

Revision Strategy:

पहले चेप्टर को रिवाइज करें, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक्स से पढ़ें.

फॉर्मूला ऑफ न्यू‍मेरिकल्स याद करें

फ्लो चार्ट से ऑर्गेनिक केमेस्ट्री को रिवाइज करें

NCERT Books

एनसीईआरटी एक्ससाइज को अध‍िक से अधिक समय दें

सैंपल पेपर: पूरे रिव‍िजन के बाद कम से कम पांच सैंपल पेपर्स हल करें

ये भी पढ़ें: Class 10 Social Science Preparation: हर दिन दें 45 मिनट, आएंगे अच्छे नंबर, यहां देखें डिलिटेड टॉपिक्स

सिंपल टॉपिक्स

1- Numericals of Colligative properties

2- Numericals of nernet equation

3- Numericals of first order reaction

4- Reasoning questions of chapter ' The d&f block elements.

5- Nomenclature of coordination compounds

6- Distinguish test of organic compounds

7- Physical properties of organic compounds

8- Biomolecules Chapter

टिप्स एंड ट्र‍िक्स

- एनसीईआरटी की किसी किताब से सवाल हल करें, बीते सालों के पेपर हल करें.

- एमसीक्यू हमेशा एनसीईआरटी एक्ज्म्प्लर से हल करें.

- प्र‍िस्क्राइब्ड लिमिट से क्वेश्चन हल करें.

(CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब कुछ ही वक्त शेष है. देशभर में छात्र-छात्राएं इनकी तैयारी में जुट गए हैं. aajtak.in की इस खास सीरीज में इन्हीं छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए प्रस्तुत हैं अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट्स की वो टिप्स जो उस विषय के पेपर की तैयारियों को आसान बना देंगे.)