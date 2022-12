Class 10 Social Science Preparation: हर दिन दें 45 मिनट, आएंगे अच्छे नंबर, यहां देखें डिलिटेड टॉपिक्स

CBSE Class 10 Social Science Preperation: सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छी तैयारी आपके स्कोर कार्ड को चमका सकते हैं. अब जैसाकि आप देख रहे हैं कि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए हर दिन अगर आप 45 मिनट सोशल साइंस को देते हैं तो इसके टॉपिक्स आप 40 दिन में कवर कर सकते हैं. लेकिन हां, इसके लिए आपको सभी विषय यानी हिस्ट्री, जियोग्रॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकनॉमिक्स को बराबर वक्त देना है.

सोशल साइंस में नंबर लाने के लिए पहले आपको इसके चारों यूनिट और इसके वेटेज यानी किस यूनिट से कितने अंकों के सवाल पूछे जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है. सोशल साइंस में पहली यूनिट इंड‍िया एंड कंटेप्रेरी वर्ल्ड-ii, दूसरी- कंटेप्रेरी इंडिया-ii, तीसरी- डोमेस्ट‍िक पॉलिटिक्स-ii और चौथी- अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलेपमेंट है. इसमें हर यूनिट से 20-20 नंबरों के सवाल पूछे जाते हैं. बाकी बचे 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट से होते हैं.

CBSE 2023 सोशल साइंस सिलेबस

History Chapter:

Rise of Nationalism in Europe

Making of a Global World

Age of Industrialization

Print Culture and Modern World

Nationalism in India

Geography chapter:

Forest and Wildlife

Water Resources

Manufacturing Industries

Life Lines of National Economy

Geography-टॉपिक जो नहीं पढ़ने हैं

Chapter-Resources and Development, pg number 11 का बॉक्स

Chapter-Minerals and Energy Resources से Industry Market Linkage (पेज 64), Cotton Textiles (पेज 66), Jute Textiles (पेज 68), Sugar Industry (पेज 68), Iron and Steel Industry (पेज 69) और Cement Industry (पेज 73)

Chapter-Agriculture, pg number 44, Impact of globalization on agriculture

Civics-टॉपिक जो नहीं पढ़ने हैं

Chapter 3 Democracy and Diversity (पेज नंबर 29 से 38)

Chapter 4 Gender, Religion and Caste से पेज नंबर 46 से 49 पर दिए गए इमेज से सवाल नहीं आएंगे.

Chapter 5 Popular Struggles and Movements (पेज 57 से 70)

Chapter 6 Political Parties से पेज नंबर 76 Chapter 8 Challenges to Democracy (पेज 101 से 112)

Economics: सभी चेप्टर पढ़ें, सिर्फ Consumer Rights नहीं पूछा जाएगा.

ये ट‍िप्स अपनाकर देखें, बहुत काम आएंगे

बोरिंग समझकर न पढ़ें- अक्सर छात्र सोशल साइंस के टॉपिक्स को बोरिंग विषय मानकर पढ़ते हैं. अगर इसे टेक्स्ट बुक से यह सोचकर पढ़ा जाए कि ये आपके ज्ञान में इजाफा कर रहे हैं तो आप इन विषयों को बहुत जल्दी समझकर सिलेबस को जल्दी खत्म कर सकते हैं.

स्मार्ट नोट्स बनाकर देखें

अक्सर हिस्ट्री में छात्र घटनाओं की तारीखें या भूगोल में जगहों के नाम इकोनॉमिक्स में भी कुछ टेक्न‍िकल चीजें भूल जाते हैं. बाकी महत्वपूर्ण चीजें उन्हें याद रहती हैं. इसके लिए वो अपनी स्टडी टेबल के सामने स्मार्ट नोट्स बनाकर शॉर्टकट में जानकारी लिखकर चिपका दें. बीच-बीच में दोहराते रहें.

वीडियो का ले सकते हैं सहारा

सैद्धांतिक विषयों को छात्र उबाऊ मानकर उससे ध्यान हटा देते हैं. कुछ ही देर में बोर होने लगते हैं. इसके लिए मॉडर्न तरीका यह है कि आप किसी ऑथेंट‍िक सोर्स से इसे वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं. इसके लिए अपने श‍िक्षकों से राय मशविरा जरूर कर लें.

सैंपल पेपर से करें तैयारी

सोशल साइंस को अगर आपने सालभर पूरे मन से नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सैंपल पेपर सबसे ज्यादा जरूरी हैं. टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले छात्र दोनों माध्यमों से रिविजन कर सकते हैं. सैंपल पेपर कम समय में सटीक उत्तर लिखने की तैयारी कराने में मददगार साबित होंगे.

मानचित्र को अच्छे से समझ लें

मानचित्र या आरेख वाले सवाल छात्रों को परीक्षा कक्ष में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए इनको समझने की प्रैक्ट‍िस जरूर करें. कैसे आप आंकड़ों के हिसाब से राज्य या देश की पहचान को याद रख पाते हैं. इसके लिए आप अपने श‍िक्षक से अच्छी ट्रिक सीख सकते हैं.

(CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब कुछ ही वक्त शेष है. देशभर में छात्र-छात्राएं इनकी तैयारी में जुट गए हैं. aajtak.in की इस खास सीरीज में इन्हीं छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए प्रस्तुत हैं अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट्स की वो टिप्स जो उस विषय के पेपर की तैयारियों को आसान बना देंगे.)