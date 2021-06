CBSE Board 12th Exam Cancelled: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (01 जून) को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद CBSE-ICSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है. उन्‍होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य के खतरे को देखते हुए लिया गया है. उन्‍होंने यह भी कहा कि छात्रों और अभिभावकों के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जिसपर विराम लगाना जरूरी था.

प्रधानमंत्री के फैसले का कई राज्‍यों ने स्‍वागत किया है. बता दें कि पिछले सप्‍ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में अधिकांश राज्‍य परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में थे मगर केंद्र सरकार ने आज परीक्षा रद्द करने का विकल्‍प सबसे उपयुक्‍त माना. दिल्‍ली समेत 4 राज्‍य परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर अड़े थे. प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद राज्‍यों ने इस पर अपनी सहमति जताई है.

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि वे एग्‍जाम रद्द होने के फैसले से बेहद खुश हैं. छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य की चिंता सभी को थी इसलिए यह एक राहत की बात है.

I am glad 12th exams have been cancelled. All of us were very worried abt the health of our children. A big relief

उमर अबदुल्‍लाह ने भी ट्वीट कर कहा कि छात्रों के बीच लंबे समय से संशय था. कई सारे कॉलेजों में एडमिशन इसी रिजल्‍ट पर आधारित होते हैं, इसलिए यह फैसला सही समय पर आया है.

Good. The uncertainty was really tough for the students. Hopefully the government will move quickly to clarify how the kids will be assessed. A lot of college admissions rely only on this one result. https://t.co/jVFCrzsYGD