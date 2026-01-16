scorecardresearch
 
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं का एडमिट कार्ड, ऐसे करें चेक, इन नियमों को करना होगा फॉलो

बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस दौरान बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड 1 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन रहेंगे और अब इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. (Photo: Pexels)
बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. (Photo: Pexels)

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं. गौर करने वाली बात ये है कि ये कार्ड 1 फरवरी, 2026 तक ही ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा. 

हालांकि, बोर्ड ने इस बात को साफ कर दिया है कि छात्र खुद इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं. इसे लेकर जिम्मेदारी स्कूल को सौंपी गई है. 

ये लोग डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड 

बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सभी मान्याता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपल अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद साइन और स्कूल की मुहर लगाकर छात्रों को एडमिट कार्ड सौंप दिया जाएगा. 

नहीं किया जाएगा बदलाव 

BSEB ने बताया कि छात्रों की ओर से किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा के लिए आवेदन के आधार पर डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया था और उनमें हुई गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया गया था. अब फाइनल एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है जिसमें अब किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं किया जाएगा. इसे लेकर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्री-बोर्ड पास करना है जरूरी 

बोर्ड ने ये भी साफ किया है कि एडमिट कार्ड केवल उन छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने प्री-बोर्ड एग्जाम पास किया है. इन परीक्षाओं में फेल हुए छात्रों या एबसेंट छात्रों को फाइनल एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होगी. अगर किसी भी स्कूल की ओर से नियमों को लेकर लापरवाही की गई तो स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

दिव्यांग के लिए हुई ये खास व्यवस्था 

बोर्ड ने दिव्यांग छात्रों के लिए भी खास इंतजाम किए हैं. जिन छात्रों को लिखने में परेशानी होती है उनके लिए श्रुति लेखक यानी कि लेखक सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे उन्हें एग्जाम के टाइम किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. 
 

---- समाप्त ----
