बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत 600 अप्रेंटिस पदों पर चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने ₹12,300 का स्टाइपेंड मिलेगा. ( Photo: Pexels)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 600 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार 25 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. बैंक में काम सीखने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका है. चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के साथ हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?
उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. साथ ही स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए.

आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट मिलेगी:
SC/ST: 5 साल
OBC: 3 साल
दिव्यांग उम्मीदवार: अधिकतम 10 साल

स्टाइपेंड कितना मिलेगा?
चयनित अप्रेंटिस को हर महीने ₹12,300 का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह राशि ट्रेनिंग अवधि के दौरान सीधे उम्मीदवार के खाते में आएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क
जनरल / OBC / EWS: ₹150
SC / ST: ₹100
दिव्यांग उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं

कैसे करें आवेदन?

  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.bank.in पर जाएं.
  • Careers सेक्शन में जाकर Recruitment Process पर क्लिक करें.
  • Apprentices 2025–26 लिंक खोलें.
  • रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट जरूर निकाल लें.
