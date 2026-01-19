scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

असम में बंपर सरकारी भर्ती, 2972 पदों पर होगी भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने वर्ष 2026 के लिए वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन सेवाओं में कुल 2972 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इस भर्ती में 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Advertisement
X
चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 से 70,000 रुपये तक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी. ( Photo: Pexels)
चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 से 70,000 रुपये तक वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी. ( Photo: Pexels)

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए असम से बड़ी खुशखबरी आई है. असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने साल 2026 के लिए वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन सेवाओं में कुल 2972 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. 

किस विभाग में कितने पद?
इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है.
कांस्टेबल (श्रेणी-III): 733 पद
कांस्टेबल (WO/WT): 642 पद
वन रक्षक: 504 पद
एएफपीएफ कांस्टेबल: 405 पद
फायरमैन: 337 पद
वनपाल (ग्रेड-I): 211 पद
गेम वॉचर: 74 पद
आपातकालीन बचावकर्ता: 41 पद
बैंडमैन: 11 पद
बोटमैन: 10 पद
बिगुलर: 2 पद
कांस्टेबल (UB): 1 पद
उप-अधिकारी: 1 पद

योग्यता क्या होनी चाहिए?
वनपाल (ग्रेड-I): ग्रेजुएशन पास
कांस्टेबल (WO/WT), सब-ऑफिसर: 12वीं (साइंस स्ट्रीम, PCM जरूरी)
वन रक्षक, गेम वॉचर, कांस्टेबल (UB): 12वीं पास
एएफपीएफ कांस्टेबल, बैंडमैन, बिगुलर: 10वीं पास
बोटमैन: तैराकी आनी चाहिए

सम्बंधित ख़बरें

Photo: Pexels
सरकारी टीचर बनने का है सपना, तो जान लें कौन सा करना होता है कोर्स, इतनी मिलती है सैलरी
इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में कुल 21,614 पदों पर भर्तियां निकली हैं.( Photo: Pexels)
10वीं पास के लिए कई विभागों में 21,614 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख तक
Indian Navy
क्या है नेवी की BTech Cadet Entry... फ्री पढ़ाई और सीधे मिलेगी ऑफिसर रैंक पर पोस्टिंग!
भारतीय रिजर्व बैंक ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 572 पदों पर भर्ती निकाली है.(Photo: Pexels)
10वीं पास के लिए निकली RBI में भर्ती, मिलेगी इतनी सैलरी, जल्द कर दें आवेदन
46 IAS officers transferred in UP
क्यों बढ़ाया गया तेलंगाना का IAS कैडर? अब राज्य में होंगे 218 अफसर

सैलरी कितनी मिलेगी?
चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 70,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा. इसके अलावा ग्रेड पे, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

आवेदन कैसे करें?

  • SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • वहां जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें.
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement