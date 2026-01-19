असम में बंपर सरकारी भर्ती, 2972 पदों पर होगी भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए असम से बड़ी खुशखबरी आई है. असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) ने साल 2026 के लिए वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन सेवाओं में कुल 2972 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं.

किस विभाग में कितने पद?

इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है.

कांस्टेबल (श्रेणी-III): 733 पद

कांस्टेबल (WO/WT): 642 पद

वन रक्षक: 504 पद

एएफपीएफ कांस्टेबल: 405 पद

फायरमैन: 337 पद

वनपाल (ग्रेड-I): 211 पद

गेम वॉचर: 74 पद

आपातकालीन बचावकर्ता: 41 पद

बैंडमैन: 11 पद

बोटमैन: 10 पद

बिगुलर: 2 पद

कांस्टेबल (UB): 1 पद

उप-अधिकारी: 1 पद

योग्यता क्या होनी चाहिए?

वनपाल (ग्रेड-I): ग्रेजुएशन पास

कांस्टेबल (WO/WT), सब-ऑफिसर: 12वीं (साइंस स्ट्रीम, PCM जरूरी)

वन रक्षक, गेम वॉचर, कांस्टेबल (UB): 12वीं पास

एएफपीएफ कांस्टेबल, बैंडमैन, बिगुलर: 10वीं पास

बोटमैन: तैराकी आनी चाहिए

सैलरी कितनी मिलेगी?

चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 70,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा. इसके अलावा ग्रेड पे, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

आवेदन कैसे करें?

SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वहां जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें.

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें.

---- समाप्त ----