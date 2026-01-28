पत्नी-बेटे सब राजनीति में... जानिए अजित पवार के परिवार में कौन-कौन हैं

NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई है. बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई. और पढ़ें #WATCH बारामती में क्रैश लैंडिंग | DGCA से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में सवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई।



घटनास्थल से मिली वीडियो में विमान का मलबा दिख रहा है। pic.twitter.com/Y1f0bLQ6oc — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026 जानकारी के अनुसार, अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है. इसी कड़ी में जानते हैं अजित पवार की फैमिली के बारे में... पूरा परिवार महाराष्ट्र राजनीति में सक्रिय

अजित पवार एक बड़े राजनैतिक परिवार से थे, जिनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं. उनके दो बेटे हैं- पार्थ और जय. पार्थ ने राजनीति भी आजमाई और चुनाव लड़ा, जबकि जय की शादी हाल ही में बहरीन में हुई. पूरा परिवार महाराष्ट्र राजनीति में सक्रिय और चर्चित रहा है, खासकर उनके चाचा शरद पवार और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के कारण. ---- समाप्त ----

अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा में हुआ था. वे शरद पवार के भांजे (चचेरे भाई). उनके पिता अनंतराव पवार शरद पवार के बड़े भाई थे. उनके परिवार में राजनीति और सार्वजनिक जीवन की मजबूत पृष्ठभूमि रही है.

Advertisement

समाजसेवी हैं डिप्टी सीएम की पत्नी

अजित पवार की पत्नी का नाम सुनेत्रा पवार है. वे महाराष्ट्र के एक राजनेता पद्मसिंह पाटिल की बहन भी हैं. सुनेत्रा समाजसेवी और राजनीतिक परिवार की सदस्य के तौर पर भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं. आपको बता दें कि उनके दो बेटे हैं.

1. पार्थ पवार (Parth Pawar)

पार्थ पवार अजित पवार के बड़े बेटे हैं. वे राजनीति में सक्रिय रहे हैं और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मावल सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए. हाल ही में पुणे में सरकारी जमीन के सौदे को लेकर पार्थ पवार का नाम राजनीतिक विवाद में भी आया है, जिसके कारण जांच चल रही है.

2. जय पवार (Jay Pawar)

जय पवार अजित पवार के छोटे बेटे हैं. उनकी शादी ऋतुजा पाटिल से बहरीन में खास कार्यक्रम के रूप में हुई, और इस शादी को राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर खास माना गया.

अन्य रिश्तेदार

अजित पवार बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके चाचा शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति के जाने-माने नेता हैं, और उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले लोकसभा सदस्य हैं. उनके भतीजे रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य (MLA) हैं.