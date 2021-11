Air Pollution Updates: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या के कारण गाजियाबाद, मेरठ और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में स्कूल अब बंद नहीं होंगे. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. इससे पहले, गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एल. वाई. ने एनसीआर के स्‍कूल-कॉलेजों को प्रदूषण के चलते बंद करने का फैसला लिया था जिसे अब वापस ले लिया गया है.

#UPDATE | Uttar Pradesh Pollution Control Board withdraws order for closure of education institutions in Ghaziabad, Gautam Buddh Nagar, Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar, Shamli and Bulandshahr in view of air pollution https://t.co/9ukESzQtUF