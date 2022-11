बिग बाजार, स्पेंसर जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स में क्यों नहीं होती खिड़कियां?

आप कई बार बिग बाजार, स्पेंसर जैसी सुपरमार्केट्स में ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्रॉसरी स्टोर्स में खिड़कियां क्यों नहीं होतीं? आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प वजह.

X

Did You Know (Representational Image)