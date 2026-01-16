कौन करता है 500 के नोट छापने का काम? उस नौकरी के लिए क्या करना होगा

क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास जो नोट आते हैं, उनकी छपाई कहां होती है या उन्हें कौन छापता है? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार या प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों के मन में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा. आखिर इन नोटों को कौन छापता है और इस काम से जुड़ी नौकरी पाने के लिए क्या करना होता है.

अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है और आप इनका जवाब जानना चाहते हैं कि आपके पास जो नोट आते हैं, उनकी छपाई कहां पर होती है, तो चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.

कौन छापता है 500 के नोट?

भारत में नोट छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में की जाती है. इन नोटों की छपाई दो प्रमुख संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) करता है. इनकी फैक्टरियां देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद है जैसे नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी. वहीं, अगर नोट के डिजाइन की बात करें, तो ये काम RBI का होता है.

इन पदों पर निकलती है नौकरी

ऐसे में इन संस्थानों में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं. जिन पदों पर आवेदन मांगे जाते हैं उनमें जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर बुलियन असिस्टेंट शामिल है. जूनियर टेक्नीशियन के जरिए आप फिटर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, वेल्डर, हीट ट्रीटमेंट और ब्लैकस्मिथ पद पर काम कर सकते हैं.

नौकरी पाने के लिए क्या है योग्यता?

इन पदों पर अप्लाई करने के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी जाती है. हालांकि, उम्मीदवार के पास 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में आईटीआई पास होना अनिवार्य है. वहीं, ऑफिस असिस्टेंट समेत कई अन्य पदों के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा डिग्री का मांग होती है.

ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) की चयन प्रोसेस की बात करें, तो पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फिर कुछ पदों के लिए इंटव्यू करवाए जाएंगे. बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के साथ ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा.



