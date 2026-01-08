scorecardresearch
 
कैलकुलेटर में AC और CE बटन का क्या होता है मतलब? नहीं जानते होंगे ये ट्रिक

कैलकुलेटर का यूज हर किसी ने कभी न कभी तो किया ही होगा. लोग इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन को तेज करने के लिए करते हैं. लेकिन आप लोग में से कितने लोगों ने कैलकुलेटर देखा है. इसका जबाव होगी अधिकतर लोगों ने, लेकिन क्या आपने कभी उसके बटनों पर ध्यान दिया है और सोचा है कि आखिर ये बटन क्या काम करती हैं?

कैलकुलेटर में AC और CE बटन का ये होता है मतलब. (Photo: Pexels)
स्कूल का होमवर्क हो, दुकान का हिसाब-किताब, बैंक से जुड़ा काम या फिर घर का बजट बनाना हो, हर जगह कैलकुलेटर का यूज किया जाता है. कैलकुलेटर कठिन कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देता है. लेकिन क्या आपने कभी कैलकुलेटर पर दिए गए बटनों को ध्यान से देखा है? लोग हमेशा ही केवल नंबर या फिर जोड़-घटाव के बटन का यूज करते हैं लेकिन इसके अलावा भी उसमें कई ऐसे बटन होते हैं, जो बहुत काम के होते हैं. 

इन्हीं बटनों में से दो खास बटन हैं- AC और CE. कई बार ऐसा होता है कि हम गलत नंबर टाइप कर देते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता है कि पूरी कैलकुलेशन को हटाए या केवल गलतियों को सुधारे. ऐसे में लोग बार-बार कैलकुलेटर को फिर से शुरू कर देते हैं या तो फिर से पूरी कैलकुलेशन करते हैं जिससे उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इन बटनों के बारे में जान लें. 

क्या होता है AC का मतलब?

AC का पूरा नाम होता है All Clear. कैलकुलेटर में मौजूद इस बटन का यूज तब किया जाता है जब हमें कैलकुलेटर में की गई सारी कैलकुलेशन को क्लियर करना हो. इस बटन का यूज करते ही कैलकुलेटर में डाले गए सभी नंबर और ऑपरेशन हट जाते हैं और स्क्रीन पर फिर से जीरो दिखने लगता है. इसके बाद से आप नया कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं. 

क्या होता है CE का मतलब?

वहीं, CE का पूरा नाम है Clear Entry. CE बटन का काम AC बटन से अलग होता है. CE का यूज तब किया जाता है, जब कैलकुलेटर पर लिखी गई लास्ट डिजिट को हटाना होता है. जैसे अगर आपने कोई नंबर गलत टाइप कर दिया है, तो पूरी कैलकुलेशन को हटाने की जगह आप CE बटन का यूज करके आप गलती को सुधार सकते हैं. 
 

