जंग से ज्यादा खतरनाक होती है 'जंग की सनक', समझ‍िए क्या है वार हिस्टेरिया जो अभी भी है द‍िमाग पर हावी

सिगमंड फ्रायड ने अपनी किताब Civilization and Its Discontents में कहा था कि इंसान के अंदर गुस्सा और हिंसा की आग हमेशा सुलगती रहती है. जब कोई खतरा सामने आता है जैसे कि आतंकी हमला तो ये आग भड़क उठती है. लोग डरते हैं, आक्रोश और गुस्से से भर जाते हैं एकजुट होकर दुश्मन को खत्म करने की बात करने लगते हैं.

what is war hysteria (Representational Image by AI)