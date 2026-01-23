PS, OSD, PA, ड्राइवर, कुक... पीएम के स्टाफ में होते हैं ये लोग, किसे कितनी सैलरी मिलती है?

प्रधानमंत्री ऑफिस में पीएम का एक स्टाफ होता है, जो उनके लिए काम करता है, जिनमें पीएस से लेकर मल्टी टास्किंग ऑफिसर पद के कई लोग होते हैं. स्टाफ में प्रिंसिपल सेकेट्री, जॉइंट सेकेट्री, ओएसडी, डायरेक्टर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, कम्यूनिकेशन ऑफिसर आदि होते हैं. ऐसे में जानते हैं कि पीएमओ में किस-किस पद पर लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है...

पीएम मोदी के स्टाफ में कौन-कौन हैं?

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ में पीएम के एक प्रिंसिपल सेकेट्री, 1 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 2 पीएम एडवाइजर, 4 एडिशनल सेकेट्री, 3 जॉइंट सेकेट्री, 2 पीएम प्राइवेट सेकेट्री, 4 ओएसडी (कन्यूनिकेशन, आईटी, मीडिया रिसर्च), 7 डायरेक्टर, 7 डेप्यूटी डायरेक्टर, कई कम्यूनिकेशन ऑफिसर, कई सीनियर एग्जीक्यूटिव, कई अंडर सेकेट्री, कई प्रिंसिपल प्राइवेट सेकेट्री और मल्टी टास्किंग ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर आदि होते हैं. बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट पर साल 2023 की एक पीडीएफ अपलोड की गई है, जिसमें उनकी सैलरी की जानकारी भी दी गई है.

कितनी होती है सैलरी?

अगर पीएमओ स्टाफ की सैलरी की बात करें तो साल 2023 में प्रिंसिपल सेकेट्री,एनएसए पोस्ट पर लेवल 18 के अधिकारी, एडवाइटर टू पीएम पोस्ट पर लेवल 17 के अधिकारी थे. लेवल 18 के अधिकारियों की सैलरी में पे बैंड ढाई लाख रुपये और 137500 बेसिक पे था जबकि लेवल 17 ऑफिसर की सैलरी में 225000 पे बैंड और 112500 बेसिक पे था. आप नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं कि किस पद के लोगों को कितनी सैलरी मिलती है....

कुक, ड्राइवर भी हैं

स्टाफ में एक कुक और ड्राइवर भी शामिल है. कुक की सैलरी पर Level 1 कर्मचारी होती है, जिनकी सैलरी (18000 - 56900) और बेसिक पे 20300 होता है. इसके अलावा कार ड्राइवर की सैलरी Level 5 (29200 - 92300) है और बेसिक पे 44100 रुपये है. साथ ही एक डिस्पैच ड्राइवर भी पीएम स्टाफ में होता है.

