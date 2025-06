ऑटोमैटिक डोर... अब ऐसी होंगी मुंबई की लोकल ट्रेनें! 5 लोगों की मौत के बाद रेलवे बोर्ड का फैसला

मुंबई में लोकल ट्रेन में आज (9 जून 2025) यानी सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ. जहां ट्रेन से गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने सावधानी बरतने की सलाह दी है साथ ही मुंबई के लोकल रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमैटिक डोर लगाने का फैसला लिया है.

Automatic Doors Will Be Installed In Mumbai Local Train Railway Station