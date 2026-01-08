ना ट्रैफिक, ना सिग्नल... क्या है एलन मस्क का प्लान, जिससे गायब हो रहा सड़कों का जाम!

आज के समय में बड़े शहरों की सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक जाम से होना वाली समय की बर्बादी है. सड़कों पर बढ़ती भीड़ न केवल लोगों का समय खराब करती है बल्कि लगातार प्रदूषण भी बढ़ा रही है. इस समस्या को बेहद अनोखे और आधुनिक ढंग से दूर करने के लिए दुनिया के मशहूर CEO एलन मस्क की कंपनी ने कदम उठाया है. उनकी कंपनी द बोरिंग केपनी की ओर से बनाई गई अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ‘वेगास लूप’ आज के समय में लास वेगास शहर में लोगों के आवागमन के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है.
बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक छोटी से परियोजना के रूप में हुई थी. लेकिन बेहद ही कम समय में अमेरिका की सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोजेक्ट बन गया है.
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
इसे लेकर मारियो नौफल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि साल 2022 में ये नेटवर्क केवल 5 मील लंबा था और इसमें सिर्फ 5 स्टेशन थे. लेकिन आज के टाइम में यह 70 मील से ज्यादा लंबाई के साथ 93 स्टेशनों को मंजूरी मिल चुकी है. यह विकास उम्मीद से ज्यादा तेजी के साथ हे रही है. हाल के समय में ये अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लास वेगास के कई प्रमुख जगहों को आपस में जोड़ता है. इनमें लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, रिसॉर्ट्स वर्ल्ड और कई बड़े होटल शामिल हैं.
क्या है इसकी खास बात ?
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है कि यह सारी यात्राएं जमीन के नीचे होती है. इसका साफ मतलब है कि यात्रियों को सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक या किसी भी तरह के भीड़-भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. वेगास लूप में सुरंगों के अंदर टेस्ला कारों का यूज किया जाता है. लॉन्च होने के बाद से अब तक इस सिस्टम में 20 लाख से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं.
जल्दी पूरा हुआ काम
द बोरिंग कंपनी का कहना है कि लास वेगास में इन सुरंगों को बनाने और इनके लिए परमिशन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. दूसरी सरकारी परियोजनाओं की तुलना में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है.