ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कौन-कौन हैं? अशांति के बीच अभी कहां हैं सभी

ईरान के हालात कुछ ठीक नहीं हैं. वहां सड़कों पर उग्र आंदोलन हो रहे हैं. सुरक्षा बल विरोध प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने की पूरी कोशिश में है. पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया. ऐसी स्थिति में देश के अंदर क्या हो रहा है. इस बारे में काफी चीजों सामने नहीं आ पा रही है. वहीं अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ईरान पर हमला करने के संकेत दे रहा है. इन सब के बीच जानते हैं वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई क्या कर रहे हैं और उनका परिवार कहां और कितने लोग हैं.

और पढ़ें

ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम अली खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं. खामेनेई के खिलाफ लोग खुलकर बोलने लगे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने की मांग कर रहे हैं. इस बाबत ईरान की पुलिस और सुरक्षा बल बुरी तरह के इस विरोध प्रदर्शन को दबाने में लगी है. रिपोर्ट है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है. ऐसे में अमेरिका ने ईरान पर हमला करने और वहां के लोगों को खामेनेई से आजादी दिलाने की बात कही है. ईरान मामलों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो खामेनेई परिवार सहित रूस भाग सकते हैं.

ऐसे में यह जानते हैं कि खामेनेई के परिवार में कौन-कौन हैं. जिन पर अमेरिकी हमले या तख्तापलट की स्थिति में प्रभाव पड़ सकता है. खामेनेई का बड़ा परिवार है. उनके परिवार के कई लोग देश से बाहर भी रहते हैं. उनके कुछ भतीजे और पोते पेरिस में रहते हैं. हालांकि, उनके अपने बेटे-बेटे उनके साथ ईरान में ही रहते हैं.

Advertisement

खामेनेई के कितने बेटे-बेटिया हैं

खामेनेई के 6 बेटे-बेटी हैं. उनके तीन बेटे और तीन बेटियां हैं. मोजतबा उनका सबसे बड़ा बेटा है. मोजतबा के बारे में कहा जाता है कि खामनेई के बाद वहीं उनका उत्तराधिकारी बन सकता है. इसके अलावा उनके दो और बेटे हैं. मसूद और मुस्तफा. अली खामेनेई के तीनों बेटे उन्हीं की तरह धार्मिक शख्सियत हैं.

बेटियों के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. बस इतना बताया जाता है उनकी तीन बेटिया - होदा, मेयसम और बुशरा हैं. उनके कई नाती-पोते भी हैं. इनमें से सिर्फ एक पोते मोहम्मद बघेर खामेनेई का नाम ही सामने आता है.

यह भी पढ़ें: सत्ता बदली तो क्या टूट सकता है ईरान? आधे पर्शियन, बाकी अजेरी- बलोच... कुर्द पर शंका

पिछले साल जब इजरायल के साथ विवाद चल रहा था और जब तेहरान पर हमला हुआ था, तो ऐसी खबर आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई परिवार के साथ बंकर में चले गए हैं. ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय उनके साथ उनके बड़े बेटे मोजतबा और पूरा परिवार बंक में चला गया था. उनके दो बेटे, मसूद और मुस्तफा, उनके साथ नहीं थे.

बीबीसी के मुताबिक, अली खामेनेई का एक भतीजे महमूद मोरादखानी पेरिस में निर्वासन में हैं. मोरादखानी अपने पूरे परिवार के साथ देश से बाहर रहता है. उन्होंने बताया कि उनके चाचा एक शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में याद हैं, जिन्हें कविता से प्रेम हैं. वह बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति हैं.

---- समाप्त ----