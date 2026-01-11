scorecardresearch
 
किस धर्म को मानता था सिकंदर? खुद को देवता के रूप में पूजने का जारी किया था फरमान

सिकंदर महान से सभी वाकिफ हैं. इस ऐतिहासिक शख्सियत से जुड़ी काफी कहानियां प्रचलित हैं. फिर भी इनके बारे में कई ऐसी साधारण चीजें हैं, जिसकी जानकारी काफी कम लोगों को है. जैसे सिकंदर किस धर्म को मानते थे और क्या वह देवता था?

अलेक्जेंडर द ग्रेट ने खुद की पूजा करने का फरमान जारी किया था (Photo - Pixabay)
मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर तृतीय, जिन्हें अधिकतर लोग सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं.इतिहास में वो विश्वविजेता बनने की चाहत रहने वाले महान सम्राट के तौर पर जाना जाता है. ऐसी कई कहानियां उसके बारे में प्रचिलत है, जिनमें बताया गया है कि सिकंदर देवता था या वह खुद को ऐसा मानता था. ऐसे में जानते हैं क्या है इनसे जुड़ा इतिहास और वह किस धर्म को मानता था.

बीबीसी के हिस्ट्री एक्स्ट्रा के मुताबिक, अलेक्जेंडर तृतीय का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला में राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के घर हुआ था. हालांकि, किंवदंती के अनुसार उनके पिता ग्रीक देवताओं के शासक ज़्यूस थे.फिलिप द्वितीय स्वयं एक प्रभावशाली सैन्य व्यक्ति थे. उन्होंने मैसेडोनिया (ग्रीक प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक क्षेत्र) को एक शक्तिशाली देश में बदल दिया, और उन्होंने विशाल फारसी साम्राज्य को जीतने का सपना देखा था. अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर अपने राज्य (आधुनिक ग्रीस में) का राजा बना था. 

अपने देश में अपने शत्रुओं को कुचलने के बाद, सिकंदर ने ग्रीस में मैसेडोनियाई शक्ति को पुनः स्थापित करने और फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया और एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र के फारसी क्षेत्रों में बिना एक भी हार का सामना किए विजय प्राप्त की. अगले आठ वर्षों में उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी पहुंच तीन महाद्वीपों तक थी और  लगभग दो मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था - दक्षिण में मिस्र तक और पूर्व में भारत के पंजाब तक. 

सिकंदर को महान इसलिए भी माना जाता है कि क्योंकि वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए और उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है - लेकिन जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में अपने 33वें जन्मदिन से ठीक पहले, अपनी युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई.

प्राचीन ग्रीक धर्म को मानता था सिकंदर
सिकंदर महान प्राचीन ग्रीक धर्म को मानता था और खुद को देवताओं के पिता ज्यूस का पुत्र बताता था.  30 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही दुनिया के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी. फिर भी, ऐसा लगता है कि वह आत्म-प्रचार के महत्व से अवगत था. इसलिए अपनी सेना के अतिरिक्त उसने लेखकों और कलाकारों की एक छोटी सी सेना भी नियुक्त की, ताकि वह अपनी उस छवि को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके जिसे वह व्यापक रूप से फैलाना चाहता था.दुर्भाग्यवश, उन मूल लेखों का बहुत कम अंश ही आज बचा है.

दूसरी ओर, बड़ी संख्या में चित्र वाले सिक्के, पदक और मूर्तियाँ आज भी सुरक्षित हैं, जिनमें से कुछ समकालीन या लगभग समकालीन हैं. इससे हमें इस बात का अच्छा अंदाजा हो जाता है कि सिकंदर अपने उन लाखों प्रजा पर क्या प्रभाव डालना चाहता था जो पश्चिम में आज के ग्रीस (मैसिडोनिया सहित) से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैले हुए थे.

 सिकंदर महान को जीवित देवता की तरह लोग पूजते थे 
इन सभी चित्रों में एक बात बेहद उल्लेखनीय है. ये सभी चित्र सिकंदर को न केवल आम लोगों से ऊपर उठाते हैं, बल्कि उन्हें एक अर्ध-दिव्य नायक या देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं. विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या सिकंदर ने अपनी कई राजधानियों में से एक, बेबीलोन (इराक में स्थित) से कोई औपचारिक फरमान जारी किया था, जिसमें उसने वास्तव में अपनी प्रजा को उसे देवता मानकर पूजने का आदेश दिया था.

इसमें कोई शक नहीं कि यूनानियों और पूर्वी देशों के लोग उन्हें एक जीवित देवता के रूप में पूजते थे, और पूरी संभावना है कि सिकंदर भी इसी तरह पूजे जाना चाहता था. वह स्वयं को एक से अधिक देवताओं का वंशज मानता था, और लगभग निश्चित रूप से वह अपनी प्रजा से यह अपेक्षा रखता था कि उसकी पूजा ऐसे की जाए मानो वह स्वयं एक जीवित देवता हो. 

---- समाप्त ----
