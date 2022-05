जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहली बार लहराया भारतीय झंडा, 17 साल तक रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड

On This Day History 20 May: 20 मई 1965 को पहली बार कोई भारतीय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच था. कैप्टन अवतार सिंह चीमा के नेतृत्व में 9 भारतीयों के ग्रुप ने एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया था.

