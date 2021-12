New Year's Eve 2021, Google Doodle Today: नए साल की पूर्व संध्या पर Google ने अगले वर्ष, 2022 की तैयारी के लिए एक फेस्टिव डूडल बनाया है. इसमें ढेर सारी कैंडी, कंफ़ेट्टी और जैकलाइट हैं. शुक्रवार को 12 बजते ही डूडल दुनियाभर में Google के होमपेज पर लाइव हो गया, जो साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को दर्शाता है.

Google हॉलिडे डूडल को एक विशाल कैंडी दिखाया गया है, जिसका टाइटल "2021" है. यह कैंडी नए साल 2022 में स्वागत के लिए 31 दिसंबर की आधी रात को घड़ी के 12 बजते ही पॉप होने के लिए तैयार दिख रही है. डूडल में जैकलाइट्स के साथ रंगीन ढंग से सजाए जाने के लिए 'Google' शब्‍द के बाकी लेटर भी सजावट में जुड़े हैं. इसके अलावा, डूडल के जश्न के मूड में दिखने के लिए कुछ अतिरिक्त नए साल की कंफ़ेद्दी भी है.

हालांकि, इस बार गूगल डूडल ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं आया. इसके बजाय, सर्च इंजन नए साल की शुरुआत करने के लिए डूडल के स्पष्ट और सीधे डिजाइन के साथ आया है. गूगल ने अपने डूडल के साथ लिखा है "That's a wrap for 2021 – Happy New Year's Eve!"

साल 2021 एक गंभीर वैश्विक संकट के बीच समाप्त हो रहा है. कोरोना वायरस के नए और ज्‍यादा संक्रामक वेरिएंट Omicron का खतरा पूरी दुनिया को डरा रहा है. ऐसे में नये साल के जश्‍न से भी बचने की सलाह दी रही है ताकि नए साल में सभी सुरक्षित रह सकें. नये साल को अपने करीबियों के साथ, जरूरी सावधानियों के साथ मनाने में ही सुरक्षा और समझदारी दोनो हैं.