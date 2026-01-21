scorecardresearch
 
UPESSC ने जारी किया भर्ती कैलेंडर, इस महीने में हो सकती है UPTET की परीक्षा

उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन आयोग की ओर से साल 2026 के लिए परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है. अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा (18-19 अप्रैल), PGT (9-10 मई), TGT (3-4 जून) समेत कई प्रमुख परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है.

उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन आयोग की ओर से साल 2026 के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है. (Photo : Pexels)

उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन आयोग ने साल 2026 में आयोजित होने वाली IMP एग्जाम के लिए प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसे लेकर जानकारी आयोग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की गई है. इसे देखकर उम्मीदवारों ने अब राहत की सांस ली है. 

कैलेंडर के मुताबिक, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एग्जाम करवाए जाएंगे. इस परीक्षा का आयोजन 18 और 19 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा.  आयोग की ओर से यह साफ किया गया है कि यह वहीं, परीक्षा है जिसका आयोजन पहले 16 और 17 अप्रैल को किया जाना था. आयोग ने ये भी कहा है कि एग्जाम को लेकर जानकारी समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी.  

इन परीक्षाओं का भी होगा आयोजन 

इस दौरान पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के पदों पर भी एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा. यह परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित होगी. वहीं, 3 और 4 जून को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) का एग्जाम होगा. 

UP TET परीक्षा की संभावित तारीख की घोषणा 

इसके साथ ही यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमिशन ने इन भर्तियों के साथ UP TET परीक्षा की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई, 2026 को किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए अलग से जानकारी दी जाएगी. 

जल्द होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी 

आयोग की ओर से ये भी साफ किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्तियों के लिए जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. 

रद्द हो चुकी हैं परीक्षा 

बता दें कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले कुछ सालों में कई तरह के आरोप लगे हैं, जिनमें पेपर लीक होने से लेकर कई आरोप शामिल हैं. यहीं कारण है कि परीक्षाओं का ऐलान किया है और अब सुरक्षा- पारदर्शिता के साथ इस एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और सख्त निगरानी की बात कही गई है.

