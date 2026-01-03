scorecardresearch
 
UIDAI की ओर से छात्रों को शानदार मौका, जीत सकते हैं 2 लाख रुपये, हैकथॉन में लेना होगा हिस्सा

UIDAI और NIC की ओर से आधार डेटा पर आधारित ऑनलाइन हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान देशभर के छात्र इसमें हिस्सा लें, 2 लाख रुपये तक का पुरस्कार जीत सकते हैं. ये हैकथॉन पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इसके साथ ही विजेताओं को प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे.

aadhar ने साल 2026 के लिए हैकेथॉन का आयोजन करने वाली है. (Photo: x/@aadhar)
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रा ने देशभर के छात्रों के लिए हैकथॉन 2026 का ऐलान कर दिया है. जो भी छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह 5 जनवरी, 2026 से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसपर अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी, 2026 है. 

खास बात ये है कि ये प्रतियोगिता पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी और इसे जीतने वाले को 2 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा. ये कॉम्पिटिशन आधार नामांकन और अपडेट से जुड़ी डेटा पर बेस्ड होगा जिसका मकसद समाज से जुड़े रुझानों और पैटर्न को समझना है. 

इस कॉम्पिटिशन में क्या करना होगा?

बता दें कि इस हैकथॉन में UIDAI से जुड़ी आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े डेटा को सेट करना उपलब्ध करावाया जाएगा. ऐसे में इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों को इन डेटा सेट का एनालिसिस कर आने वाले समय में जरूरी रुझान, असामान्यताओं से जुड़े हिंट्स की पहचान करनी होगी. इसका उद्देश्य नीति निर्माण और सिस्टम सुधार में मदद करना है. 

2 लाख रुपये का होगा पहला 

गौर करने वाली बात ये है कि जो भी प्रतियोगी पहला स्थान पर आता है, उसे 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. दूसरे नंबर पर रहने वाले को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, तीसरे स्थान पर आने वाले लोगों को 75 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा. चोथे स्थान पर आए उम्मीदवार को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं, पांचवे और आखिरी स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके साथ ही सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र भी
दिया जाएगा. 

ये लोग कर सकते हैं आवेदन ?

इसके लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ने वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं. उनकी आयु 1 जनवरी, 2026 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इसके साथ ही छात्र अकेले या 5 लोगों की टीम के साथ भाग ले सकते हैं. 

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने के लिए JanParichay पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है. लॉगिन करने के बाद प्रतिभागी को event.data.gov.in पर जाकर हैकेथॉन से जुड़ी सभी जानकारी फिल कर सकते हैं. वहीं, नए उम्मीदवारों को JanParichay पर सबसे पहले मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. 

15 दिन के अंदर शेयर करना होगा आइडिया

यह हैकथॉन पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएगी. प्रतिभागियों को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन और सब्मिट करना होगा. 

---- समाप्त ----
