UBI Recruitment 2021: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर हो रही हैं भर्तियां, 7 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई

UBI Recruitment 2021: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर/डोमिन एस्पर्ट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, रिक्त पदों की कुल संख्या 25 है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट Unionbankofindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) द्वारा डिजिटल टीम, एनालिटिक्स टीम, इकोनॉमिस्ट टीम, रिसर्च टीम, एपीआई मैनेजमेंट टीम और डिजिटल लेंडिंग एंड फिनटेक टीम के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सीनियर मैनेजर (डिजिटल), मैनेजर (डिजिटल), मैनेजर (डेटा साइंस), मैनेजर (डेटा ऐनालिस्ट) आदि के पदों पर भर्ती की जाएगी.

UBI Recruitment 2021: इन स्टेप से करें अप्लाई

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की ऑफिशियल वेबसाइट Unionbankofindia.co.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा. पेज पर दिए गये लिंक 'Recruitment of Specialist Officers/Domain Experts in Union Bank of India on Contractual Basis' के नीचे दिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: इसके बाद कैंडिडेट मांगी गई जानकारी दर्ज कर आवेदन करें.

स्टेप 5: भरे हुए आवेदन पत्र को कैंडिडेट अपने पास सेव कर लें.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए GEN/EWS और OBC कैंडिडेट को 800 रुपए शुल्क देना होगा. SC/ST/PWBD कैंडिडेट को 150 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा. उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें की इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता अलग अलग निर्धारित है. कैंडिडेट आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें