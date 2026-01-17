राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर शुरू हुई भर्ती, 4 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन 

लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती निकाली है. इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 4 फरवरी को बंद हो जाएंगे. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं.

इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 156 पद निर्धारित किए गए हैं.

ये होनी चाहिए एज लीमिट

एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए. वहीं, एससी,एसटी, ओबीसी और अन्य विशेष वर्गों वाले उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक एज में छूट दी जाएगी.

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी (एग्रीकल्चर) या बीएससी (एग्रीकल्चर गार्डन/हॉर्टिकल्चर) की डिग्री होनी चाहिए.

सिलेक्शन प्रोसेस को दें ध्यान

एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में मिले नंबरों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

शुल्क का करना होगा भुगतान

RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए आवदेन शुल्क का भुगतान करना होता है. सामान्य वर्ग, ओबीसी (क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा. वहीं, ओबीसी (नॉन क्रिमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, एससी. एसटी और दिवंयाग वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा.

