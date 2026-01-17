scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर शुरू हुई भर्ती, 4 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी, 2026 तक इस पद आवेदन कर सकते हैं. तो चलिए आवेदन को लेकर जानते हैं सारी डिटेल.

Advertisement
X
राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती शुरू हो गई है. (Photo: Pexels )
राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती शुरू हो गई है. (Photo: Pexels )

लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती निकाली है. इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 4 फरवरी को बंद हो जाएंगे. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. 

इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 944 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 156 पद निर्धारित किए गए हैं. 

ये होनी चाहिए एज लीमिट 

सम्बंधित ख़बरें

BJP MLA Balmunkud Acharya.
आत्महत्या की धमकी देने वाले BLO हैं कांग्रेसी, बीजेपी विधायक के दावे से ट्विस्ट
कोटा में दसवीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी. (Photo: Screengrab)
कोटा में 10वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी... मां काम से लौटी तो फंदे से लटका मिला
पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ा (Photo: Screengrab)
चूरू में मासूम की हत्या का खुलासा, दरगाह का मौलवी गिरफ्तार
Father sexually abused daughters in Jodhpur
डर, धमकी और दरिंदगी... 12 साल तक किया नाबालिग बेटियों का यौन शोषण, ऐसे खुला राज
चोर गिरोह की राजस्थान-एमपी-तेलंगाना में थी दहशत.(Photo:ITG)
गूगल मैप से रेकी और सांवलिया सेठ को चढ़ावा... चोरी के पैसों से खरीदी JCB

एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए. वहीं, एससी,एसटी, ओबीसी और अन्य विशेष वर्गों वाले उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक एज में छूट दी जाएगी. 

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी (एग्रीकल्चर) या बीएससी (एग्रीकल्चर गार्डन/हॉर्टिकल्चर) की डिग्री होनी चाहिए. 

सिलेक्शन प्रोसेस को दें ध्यान 

एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में मिले नंबरों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. 

Advertisement

शुल्क का करना होगा भुगतान 

RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए आवदेन शुल्क का भुगतान करना होता है. सामान्य वर्ग, ओबीसी (क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा. वहीं, ओबीसी (नॉन क्रिमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, एससी. एसटी और दिवंयाग वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement