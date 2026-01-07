scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यहां निकली वनपाल पद पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा सरकारी नौकरी का मौका!

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान फॉरेस्टर में भर्ती के लिए कुल 259 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Advertisement
X
राजस्थान के वनपाल विभाग ने 259 पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo: Pexels)
राजस्थान के वनपाल विभाग ने 259 पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo: Pexels)

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास बेहद ही खास मौका है. राजस्थान कर्मचारी बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान फॉरेस्टर गार्ड के लिए भर्ती निकाली है. इसके तहत विभाग ने कुल 259 पदों पर  भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.  

जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट  rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है, जो 4 फरवरी, 2026 तक बंद हो जाएगी. 

अप्लाई करने के लिए क्या है योग्यता?

सम्बंधित ख़बरें

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड... गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद, कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट
CCTV of Women Robbing Jewellery Shop
मुस्कान और सादगी के पीछे छिपी शातिर चोरी, जयपुर में तीन महिलाओं ने लाखों की चांदी उड़ाई
Mount Abu Temperature
सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, माउंट आबू सबसे ज्यादा ठंडा
Students from Jaipur institute achieve success in olympiad first phase
जयपुर के छात्रों ने ओलंपियाड में रचा इतिहास, स्टूडेंट ने बताया सक्सेस मंत्र
एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसे चोर को निकालती पुलिस (Photo: Screengrab)
एग्जॉस्ट फैन के छेद में अटका चोर, पुलिस ने ऐसे निकाला बाहर, Video वायरल  

इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास करना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में काम करने का नॉलेज और राजस्थान की संस्कृति में नॉलेज होना अनिवार्य है. 

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस और एज लिमिट?

पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए. वहीं, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो, इसके लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद से फिजिकल एग्जाम देना होगा. बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के साथ सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा.

Advertisement

इस तरह करें अप्लाई 

  • पद पर आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. 
  • इसके अलावा आप SSO Login और  Recruitment Portal के जरिए भी फार्म भर सकते हैं. इसके लिए आपको पोर्टल पर OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा. 
  • इसके बाद से मांगी गई सारी डिटेल को फिल करें. अपने ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी दें. 
  • इसके साथ अपना फोटो और साइन को भी पोर्टल पर अपलोड कर दें. 
  • लास्ट में शुल्क भुगतान के बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लें.  
     
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement