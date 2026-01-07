यहां निकली वनपाल पद पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा सरकारी नौकरी का मौका!

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास बेहद ही खास मौका है. राजस्थान कर्मचारी बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान फॉरेस्टर गार्ड के लिए भर्ती निकाली है. इसके तहत विभाग ने कुल 259 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है, जो 4 फरवरी, 2026 तक बंद हो जाएगी.
अप्लाई करने के लिए क्या है योग्यता?
इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास करना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में काम करने का नॉलेज और राजस्थान की संस्कृति में नॉलेज होना अनिवार्य है.
क्या है सिलेक्शन प्रोसेस और एज लिमिट?
पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए. वहीं, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो, इसके लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद से फिजिकल एग्जाम देना होगा. बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के साथ सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा.
इस तरह करें अप्लाई