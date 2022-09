ONGC Recruitment 2022: ओएनजीसी में 800 से ज्यादा वैकेंसी, GATE वाले करें आवेदन, 1.80 लाख वेतन

ONGC Recruitment 2022, Engineering Jobs: इंजीनियरिंग फील्ड में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए ओएनजीसी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट ट्रेनी और जियो-साइंस इ1 लेवल भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिन उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2022 स्कोरकार्ड हैं, वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 871 खाली पद भरे जाएंगे.

12 अक्टूबर तक करें आवेदन

ओएनजीसी जॉब नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

गेट स्कोर के अलावा, उम्मीदवारों को संबंधित इंजीनियरिंग विषयों में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना चाहिए. अगर आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, ओबीसी के लिए 33 वर्ष, एससी या एसटी के लिए 35 वर्ष और पीडब्यूडी कैटेगरी के लिए 40 वर्ष तक के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें.

चयन प्रक्रिया

ओएनजीसी भर्ती 2022 में शामिल खाली पदों उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर, क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

इतनी मिलेगी सैलरी

E1 लेवल के साथ बेसिक पे स्केल 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक होगा.

ONGC Recruitment 2022: ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

स्टेप 1: सबसे पहले ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं.

स्टेप 2 होम पेज पर करियर टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'Online Registration for Recruitment of GTs in Geoscience & Engineering disciplines (E1 Level) through GATE-2022 22 Sep, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 5: एप्लीकेशन फीस जमा करें.

स्टेप 6: आपका फॉर्म जमा हो जाएगा. आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

ONGC Recruitment 2022 Notification

अभी अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें-