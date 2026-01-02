scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिग्री से आगे की सोच... Gen Z के लिए करियर के बदलते मतलब

आज के टाइम पर करियर का मतलब केवल डिग्री लेकर नौकरी करना नहीं है. हालांकि, ये सोच पहले के समय में लोगों को खूब आकर्षित करती थी, लेकिन आज के दौर में Gen Z ने डिग्री पर जोर न देकर अपने स्किल पर काम करने का ट्रेंड सेट कर दिया है. उनके लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी स्किल है.

Advertisement
X
Gen Z के लिए बदलते करियर के मतलब. (Photo: Pexels)
Gen Z के लिए बदलते करियर के मतलब. (Photo: Pexels)

बदलते दौर में जहां AI और टेक्नोलॉजी चरम पर है, वहां, करियर का मतलब भी बदल गया है. एक समय था, जब पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलना और उस फील्ड में आगे बढ़ना सामान्य बात मानी जाती थी. लेकिन आज के समय में Gen Z इस बात को पीछे छोड़ रहे हैं. आज के समय में ग्रेजुएट कर रहे युवा ऐसे वर्कफोर्स में जा रहे हैं, जहां न तो कोई तय करियर है और न ही इसे लेकर पहले से कोई अंदाजा लगाया जा सकता है. 

तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी ने ये तो साफ कर दिया है कि आज के समय में सफल होने के लिए तय और पक्के रास्ते से ज्यादा, खुद को बदलती जरूरत के हिसाब से ढाल लेना है.

नई टेक्नोलॉजी का जन्म 

सम्बंधित ख़बरें

सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदी महिला. (File Photo: ITG)
दिल्ली: अब सिग्नेचर ब्रिज पर नहीं होगी चोरी और तोड़फोड़, सशस्त्र गार्ड की तैनाती
More cash and jewellery recovery by ED in money laundering case Inderjit Singh Yadav
ED की छापेमारी में गैंगस्टर इंद्रजीत के ठिकानों पर मिले 6.37 करोड़ नकद और 16.50 करोड़ की ज्वेलरी
TRAFFIC POLICE INTENSIFIES ENFORCEMENT DRIVE ON NEW YEAR
नए साल की रात दिल्ली, फरीदाबाद और मुंबई में सख्त रही ट्रैफिक पुलिस, रिकॉर्ड संख्या में कटे चालान
Photo: Pexels
कम पढ़ाई, ज्यादा सैलरी, ये कोर्स दिलाएंगे लाखों की नौकरी
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल हुआ जारी. (Photo: Pexels)
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल हुआ जारी... जानिए कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

आज के दौर में रोजाना नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके चलते रोजगार बाजार भी लगातार बदल रहा है. इतना ही नहीं कुछ पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं या तो फिर बदलाव कर नया रूप ले रही हैं. ऐसे में सिर्फ डिग्री के भरोसे करियर बनाना काफी नहीं है. भारत जैसे बड़े देश में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार क्षमता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार, केवल 56.35 फीसदी युवा ही नौकरी के लिए रेडी होते हैं. 

Advertisement

इन स्किल्स की है जरूरत 

रिपोर्ट बताती है कि नौकरी पाने और उसमें आगे बढ़ने के लिए डिजिटल स्किल्स,समास्याओं को सुलझाने की कला और बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता सबसे ज्यादा मायने रखती है. इसी वजह से आज के युवा करियर को किसी एक ओर नहीं बल्कि अलग-अलग फील्ड में लगातार आगे बढ़ने की तरह देखते हैं. वे यह भी समझ चुके हैं कि सीखना केवल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है. यह एक निरंतर प्रोसेस है. 

कंपनियों को क्या चहिए?

आज AI, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े स्किल कंपनियों को पसंद आ रही है. कंपनी ऐसे लोगों को हायर करना चाहती है, जिनके पास एक से ज्यादा स्किल हो. अब कंपनियां भी केवल डिग्री नहीं देखती है. 

इस फील्ड की बढ़ रही मांग 

वहीं, आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप की मांग तेजी से बढ़ी है. हर व्यक्ति अपना खुद का काम करना चाहता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में दो लाख से अधिक रजिस्टर्डस्टार्टअप हैं.   
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement