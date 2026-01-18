NHAI में नौकरी का मौका, नहीं देना होगा रिटन एग्जाम, लाख रुपये मिलेगी सैलरी

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के 40 पदों पर भर्ती निकाली है. जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स लंबे टाइम से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहद खास मौका है. उससे भी खास बात ये है कि इस पद पर अप्लाई कर रहे उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. इसके लिए चयन सीधे GATE 2025 स्कोर के बेसिस पर किया जाएगा.

इच्छुक उम्मीदवार इस पर 9 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं. इन उम्मीदवारों को देशभर में NHAI प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इतने पदों पर निकली भर्ती

NHAI की यह भर्ती टेक्निकल कैडर के लिए की जा रही है. इसके तहत कुल 40 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है, जो 9 फरवरी को बंद हो जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार के पास GATE 2025 का स्कोरकार्ड होना अनिवार्य है.

क्या है एज लिमिट ?

NHAI के डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, सरकारी नियमों के मुताबिक, आरक्षित वर्गों में एज में छूट दी जाएगी.

सिलेक्शन प्रोसेस पर दें ध्यान

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों का सिलेक्शन GATE 2025 के स्कोर के बेसिस पर किया जाएगा.

मिलेगी इतनी सैलरी

इस पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये तक की सैलरी हर महीने दी जाएगी.

इस तरह करें आवेदन

NHAI के डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) पद पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं.

इसके बाद डिप्टी मैनेजर भर्ती का नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी फिल करें.

पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

