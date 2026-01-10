scorecardresearch
 
नहीं पास कर पाए JEE एग्जाम, तो इन परीक्षाओं से भी खुलते हैं B.Tech के रास्ते

देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल JEE एग्जाम में हर साल लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं पर उनमें से सभी को सफलता नहीं मिलती है. लेकिन JEE एग्जाम में असफल हो जाने से आप इंजीनियर बनने का सपना छोड़ नहीं सकते हैं. इसके अलावा भी कई ऐसी परीक्षाएं है जिनकी मदद से आप B.Tech में एडमिशन ले सकते हैं.

JEE परीक्षा पास किए बिना भी आप B.Tech में एडमिशन ले सकते है. (Photo: Pexels)
JEE परीक्षा पास किए बिना भी आप B.Tech में एडमिशन ले सकते है. (Photo: Pexels)

जब भी इंजीनियर बनने की बात होती है, तो JEE एग्जाम की चर्चा जरूर होती है. छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर वह JEE एग्जाम को पास नहीं कर पाए तो, क्या वो कभी इंजीनियर नहीं बन सकते हैं. हर साल बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लाखों बच्चे JEE की परीक्षा देते हैं पर उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं. लेकिन परीक्षा में असफल हो जाने के बाद वह आगे क्या करेंगे इसके बार में कोई बात नहीं करता है. JEE के अलावा भी कई ऐसे एग्जाम हैं जिनकी मदद से आप B.Tech में एडमिशन ले सकते हैं. 

ऐसे में अगर आप इस साल B.Tech में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन परीक्षाओं के बारे में. 

WBJEE परीक्षा 

पश्चिम बंगाल जॉइंट एग्जाम (WBJEE) परीक्षा पश्चिम बंगाल में सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में B.Tech में एडमिशन लेने के लिए आयोजित की जाती है. बता दें कि ये स्टेट लेवल एग्जाम होता है, जिसे ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है. अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सभी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट wbjww.in पर जाकर ले सकते हैं. 

VITEEE 

वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन B.Tech में दाखिला लेने के लिए किया जाता है. इस परीक्षा का आयोजन नेशनल लेवल पर होका है. आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट viteee.vit.ac.in पर विजिट करना होगा. 

BITSAT

वहीं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट की मदद से आप B.Tech समेत कई अन्य प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट admissions.bits.pilani.ac.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं. 

SRMJEEE

SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी B.Tech और M.Tech में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए SRMJEEE एग्जाम का आयोजन करता है. जिन भी छात्रों को JEE एग्जाम में निराशा मिली है वो, SRMJEEE की ऑफिशियल वेबसाइट srmist.edu.in पर जाकर जरूरी डिटेल चेक कर सकते हैं.   

---- समाप्त ----
