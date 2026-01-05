वो 4 कोर्स, जिन्हें करने के बाद नौकरी लगने के चांस हैं कम! क्या आप भी ये कर रहे?

AI और टेक्नोलॉजी के दौर में कई नौकरियों का जन्म हो रहा है, जबकि कुछ नौकरियां मार्केट से गायब हो रही हैं. ऐसे में बाजार के फ्यूचर को देखते हुए कोर्स या कोई पढ़ाई करना भी जरूरी हो गया है. दरअसल, कुछ कोर्स ऐसे हैं, जिनकी पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए आगे नौकरियों के चांस ज्यादा हैं, जबकि कुछ कोर्स ऐसे हैं, जिनकी पढ़ाई करने वालों के लिए नौकरी ढूंढना आगे मुश्किल हो सकता है. ऐसे में जानते हैं उन कोर्स के बारे में, जिनसे जुड़ी नौकरियां कम हो रही हैं...
कौनसे हैं वो कोर्स?
Science (non-IT)- इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, आईटी के बिना साइंस कोर्स करने वालों के लिए आगे मुश्किल वक्त आ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के कोर्स करने वाले लोगों को नौकरी मिलने के चांस 61 फीसदी तक रह गए हैं. ऐसे में अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको साइंस के साथ किसी ना किसी में स्पेशिलाइजेशन की भी जरूरत है.
Arts (non-technical)- अगर आप आर्ट्स (नॉन टेक्निकल) कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपने कोर्स को अपग्रेड करने की जरूरत है. इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, इन कोर्स में नौकरी लगने के चांस 55.55 फीसदी ही हैं. ऐसे में ये कोर्स करने वाले आधे स्टूडेंट्स को ही नौकरी मिल पाएगी.
ITI (vocational)- एक दौर आया था जब बड़ी संख्या में लोग आईटीआई का कोर्स कर रहे थे और उन्हें नौकरियां भी मिल रही थीं. हालांकि, अब वक्त बदल गया है और जो लोग सिर्फ कुछ वक्त का आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल वक्त आ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के कोर्स करने वाले 45.95% लोगों को ही नौकरी मिलने के चांस हैं.
Polytechnic (diploma)- आईटीआई की तरह पॉलिटेक्निक कोर्स और उनसे जुड़ी नौकरियों में अब कमी आ रही है. रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 32.92 ही लोग ही ऐसे होंगे, जिन्हें ये कोर्स करने के बाद नौकरी मिल जाएगी. ऐसे में इस तरह के कोर्स करने से पहले आपको एक बार विचार कर लेना चाहिए.
अगर कोई कर रहा है तो क्या करें?
अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे आप इन कोर्स में कोई स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिनसे रोजगार के चांस बढ़ जाएंगे. इसके अलावा आप इनके साथ ही कोई सर्टिफिकेशन कोर्स और भी कर सकते हैं. दरअसल, हाल ही में कई कंपनी के सीईओ ने माना है कि अब सर्टिफिकेशन कोर्स करने वाले लोगों की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उनके एक खास विषय की ज्यादा जानकारी होती है.