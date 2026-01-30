इस फील्ड के उम्मदवारों के लिए नौकरी का मौका, यहां पर जान लें सारी डिटेल   

सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. ये मौका उन लोगों के लिए बेहद खास है जिन्होंने MBBS की पढ़ाई की है और नौकरी की तलाश में जुटे हैं. BARC ने ग्रुप A भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों पर साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर कुल 21 भर्तियां होंगी. इच्छुक उम्मीदवार BARC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस पद के लिए आवेदन 30 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो 27 फरवरी को बंद हो जाएंगे. आखिरी तारीख के बाद से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

इस पदों पर होगी भर्ती

BARC भर्ती के तहत कुव 21 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें साइंटिपिट ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर पद शामिल हैं. इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, ईएनटी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जैसे पद नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी से जुड़े टेक्निकल ऑफिसर के पद भी चयन किया जाएगा.

आवेदन के लिए क्या है योग्यता?

इन पदों आवेदन के पहले उम्मीदवारों को इसके योग्यता के बारे में मालूम होना चाहिए. अधिकतर पदों पर MBBS के साथ MD, DNB या DM जैसी स्पेशलाइजेशन डिग्री होना अनिवार्य है. टेक्निकल ऑफिसर पदों के लिए इसे जुड़े विषय में MSc और जरूरी डिप्लोमा होना अनिवार्य है. कुछ पदों पर अनुभव की भी डिमांड की गई है.

एज लीमिट

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि इस भर्ती के लिए पदों के मुताबिक, अलग-अलग एज लीमिट तय की गई है. वैसे तो उम्मीदवारों का उम्र 35 से 50 साल की होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक छूट दी जाएगी.

ऐसे होगी नियुक्ति

इस पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को पहले आवेदन पत्र भरना होगा. इसके बाद आवश्यक अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. अंतिम चरण में योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिया बुलाया जाएगा. फिर चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस परीक्षा से गुजरना होगा.

कर लें आवेदन

पद पर आवेदन करने के लिए सबसे सबसे BARC की ऑफिशियल वेबसाइट recruit.barc.gov.in पर जाएं.

पद के भर्ती लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें.

लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में पूरी जानकारी फिल करें.

शैक्षणिक योग्यता समेत मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

फॉर्म फिल करने के बाद अच्छे से चेक करें और सबमिट करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

