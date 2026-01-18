scorecardresearch
 
खेल मंत्रालय में इटर्नशिप का खास मौका, 20 हजार रुपये मिलेगा स्टाइपेंड  

केंद्रीय खेल मंत्रालय, युवाओं के लिए बेहद खास अवसर लेकर आया है. खेल विभाग, यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय की ओर से 6 महीने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 20 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofIndia.nic.in/saijobs पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

खेल विभाग, यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय ने इटर्नशिप के लिए 20 पदों पर आवेदन मांगे हैं. (Photo: Pexels)
खेल में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए खेल मंत्रालय बेहद ही खास अवसर लेकर आया है. खेल विभाग, यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए 20 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इस पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofIndia.nic.in/saijobs पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि यह इटर्नशिप कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए तैयार की गई है और ये 6 महीने तक चलेगी. इसके तहत उम्मीदवारों को 20 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. 

क्या है इटर्नशिप का उद्देश्य?

इस इटर्नशिप का मकसद छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देना और साथ ही खेल प्रशासन, मैनेटमेंट और स्पोर्ट्स साइंस के क्षेत्र में लोगों को तैयार करना है. इस इटर्नशिप के जरिए युवाओं को खेल से जुड़े कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे वे जान सकेंगे कि अलग-अलग विभागों में किस तरह से काम होता है. 

कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है?

कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसकी शुरुआत केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से की गई थी. 

इंटर्नशिप में करना होगा ये काम 

खास बात ये है कि ये इंटर्नशिप कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है. इसमें चयनित युवाओं को स्पोर्ट्स साइंस, रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, लैब टेस्टिंग और वैज्ञानिक एथलीट सपोर्ट पर ध्यान देना होगा. वहीं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) में मौजूद युवाओं को एंटी-डोपिंग अवेयरनेस, कानूनी काम और केस मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे. इस दैरान इटर्नशिप कर रहे युवाओं को हर महीने 20 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. 

