कैसी मुश्किल हाय... क्या करें, क्या न करें? साल 2026 में इस डिग्री की होगी डिमांड

हाल के समय में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 को जारी किया गया है. इसके अनुसार कौन-सी डिग्री आने वाले सालों में आपको अच्छी नौकरी दिलाएगी, इस बारे में भी बताया गया है. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि MBA की डिग्री जो सबसे ज्यादा जॉब दिलाती थी, वह पीछे हो गई है.

बदलते दौर में AI और टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में अपने आप को अपडेट रखना और सही डिग्री लेना बहुत जरूरी हो गया है. ये डिग्री आपको अच्छी और कमाई करने वाली नौकरी दिलवा सकती है.

इन डिग्री का बढ़ा कद

इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले समय में जो डिग्री सबसे ज्यादा नौकरी दिलवाएगी वो, कंप्यूटर साइंस है. करीब 80 फीसदी युवा को इससे फायदा होगा. दूसरे नंबर पर IT की डिग्री को रखा गया है. इससे करीब 78 प्रतिशत लोगों को नौकरी मिल सकती है. वहीं , तीसरे पर बी.टेक या बीई की डिग्री है. करीब 70.15 फीसदी युवा को इससे नौकरी मिल सकती है. इसके बाद MBA का नाम सामने आता है. पहले ये डिग्री सबसे ज्यादा नौकरी दिलाने की रेस में सबसे आगे थी, लेकिन अब ये पीछे चुकी है. बी.काम की डिग्री पांचवें नंबर पर पहुंच गई है. इसके तहत 62.81 लोगों को नौकर मिल सकती है.

कौन जारी करता है रिपोर्ट?

बता दें कि इंडिया स्किल रिपोर्ट को एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और Taggd जारी करता है.

तेजी से बढ़ रही है नौकरियां

भारत जैसे बड़े देश में अब नौकरी के अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं. फिर वह चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़ा फील्ड हो या फिर AI.

स्किल हायरिंग का ट्रेंड

पहले के समय में युवा नौकरी के लिए डिग्री पर निर्भर रहते थे, लेकिन बदलते समय के साथ हायरिंग में भी कई बदलाव आए हैं. अब कंपनी डिग्री के नहीं स्किल बेसिस पर नौकरी पर रख रही है.



