इंडियन नेवी SSC ऑफिसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस दिन से शुरू होगा आवेदन

इंडियन नेवी में लंबे समय से सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए ये बेहद खास मौका है. भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार इस पद पर आवेदन 24 जनवरी से कर सकेंगे. इसके लिए आवेदन 24 फरवरी को बंद हो जाएंगे. इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे.
ऐसे में उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों के लिए निकली भर्ती
इसके जरिए कुल 260 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 76 पद, पायलट के 25 पद, नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के 20 पद, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के 18 पद, लॉजिस्टिक्स के 10 पद, एजुकेशन के 15 पद, इंजीनियरिंग ब्रांच के 42 पद, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के 8 पद और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 38 पद निर्धारित किए गए हैं.
इन पदों पर अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?
इंडियन नेवी की ओर से एग्जीक्यूटिव ब्रांच, पायलट समेत अन्य पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को पदों के अनुसार बीई, बीटेक, मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स-फिजिक्स, एमएससी आईटी समेत कई डिग्री होनी चाहिए.
डायरेक्ट लिंक- https://sarkariresult.com.im/indian-navy-ssc-officer-recruitment-2026/#google_vignette
क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?
इन पदों पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो, उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद SSB की ओर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अब SSB के बेसिस पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.
इस तरह करें आवेदन