IBPS Admit Card 2022: आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी, कुल 8106 वैकेंसी

IBPS RRB XI Office Assistant Admit Card 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2022 भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (IBPS Admit Card 2022) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 07 से 27 जून 2022 तक आईबीपीएस ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) या क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक 14 अगस्त 2022 तक एक्टिव रहेगा.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2022 देश भर में 14 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी जिसके लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इस भर्ती अभियान (IBPS Recruitment 2022) के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल 8106 पद भरे जाएंगे. इनमें ऑफिस असिस्टेंट की कुल 4483 रिक्तियां शामिल हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

IBPS RRB XI Office Assistant Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-RRBs-XI-Office Assistants' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

IBPS RRB XI Office Assistant Admit Card 2022 Download link

यहां देखें एग्जाम पैटर्न

परीक्षा में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर प्रश्न होंगे, दोनों वर्गों में 40 अंकों के 40 प्रश्न हैं. परीक्षा समाप्त करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं.