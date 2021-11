IBPS PO Admit Card 2021: पीओ एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS PO Admit Card 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) द्वारा IBPS PO Admit Card 2021 जारी कर दिए गये हैं. ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स / मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP) के लिए आवेदन किया है वे अपना प्रवेश पत्र IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

IBPS PO Prelims Admit Card 2021 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड सहित अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड और ओरिजनल आईडी प्रूफ के साथ एक फोटोकॉपी ले जाना होगा. बता दें कि आईबीपीएस पीओ एग्जाम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा एक घंटे की होगी.

IBPS PO Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (IBPS) की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक “Click here to Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP-PO/MT-X” पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए लॉगइन करें.

स्टेप 4: कैंडिडेट्स के सामने उनका एडमिट कार्ड होगा. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लें.

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में उपस्थित होना है, वे ध्यान दें कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की निगेटिव मार्किंग होगी. पेपर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा.

