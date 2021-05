IBPS Interview Admit Card 2021 @ibps.in: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्‍शन (IBPS) ने विभिन्न IT पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती के लिए इंटरव्‍यू कॉल लेटर जारी कर दिया है. प्रोग्रामर, IT सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर और IT इंजीनियर पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद है और 02 जून तक उपलब्‍ध रहेगा.

IBPS Interview Admit Card 2021 @ibps.in: ऐसे करें डाउनलोड

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें.

स्‍टेप 2: होमपेज पर दिख रहे इंटरव्‍यू एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्‍ट हो जाएंगे.

स्‍टेप 4: अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड दर्ज करें और सब्मिट करें.

स्‍टेप 5: एडमिट कार्ड स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

उम्मीदवार अपना प्रोग्रामर, आईटी सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर और आईटी इंजीनियर पदों के लिए इंटरव्‍यू कॉल लेटर डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें. इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है. उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्‍ट, स्किल टेस्‍ट और इंटरव्‍यू के बाद तैयार मेरिट के आधार पर होगा. कोई भी अन्‍य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें.

