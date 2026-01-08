बिना परीक्षा वाली ये सरकारी नौकरियां... कोई एग्जाम नहीं, बस एक इंटरव्यू और नौकरी पक्की!

सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है- मोटी- मोटी बुक्स, लंबे समय से चल रही तैयारी, कई चरणों में होने वाली परीक्षाएं और लंबा इंजतार. कई बार तो आपने पूरी मेहनत की होती है लेकिन नतीजे आपके हाथ में नहीं होते हैं. इसी कारण कई युवा इस दौड़ को बीच में ही छोड़ देते हैं या बीच रास्ते में अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं.

और पढ़ें

लेकिन क्या सारी सरकारी नौकरी सिर्फ परीक्षा से होकर ही गुजरती है? तो इसका जवाब है नहीं. बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश में कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है और न ही लंबे समय तक तैयारी करना होता है. इन जॉब्स में चयन इंटरव्यू, मेरिट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरी हो जाती है.

इन उम्मीदवारों के पास है खास मौका

ये मौका उन उम्मीदवारों के लिए होते हैं, जो जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते हैं या तो फिर बार-बार परीक्षा देने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं. कई ऐसे सरकारी विभाग हैं, जो अपने काम को सही तरह से चलाने के लिए इस तरह की भर्तियां निकालते हैं. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में.

वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन

Advertisement

राज्य के वन विभाग टाइम टू टाइम फॉरेस्ट गार्ड समेत कई पदों पर भर्ती निकालते रहते हैं. इन भर्ती में लिखित परीक्षा से ज्यादा फिजिकल टेस्ट (PET) या इंटरव्यू पर फोकस किया जाता है. ये नौकरी उन लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है जिन्हें नेचर, जंगल और वन जीवों से प्यार होता है. इस नौकरी में आपको जंगलों की सुरक्षा, वन जीवों की देखभाल और जंगलों में होने वाली अवैध कटाई या शिकार को रोकने का काम करना होता है. इसके लिए आपको केवल 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है. इस नौकरी में आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है.

रेलवे अप्रेंटिस-टेक्नीशियन

भारतीय रेलवे हर साल कई तकनीकी ट्रेडों में अप्रेंटिस की भर्ती निकालती है. इनमें इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर और मैकेनिक की भर्ती निकालता है. इसके लिए आपको किसी तरह की कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है. उम्मीदवारों का चयन केवल 10वीं और ITI के अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है. इस नौकरी में आपको रेलवे कार्यशालाओं और डिपो में तकनीकी काम को सीखना होता है. इसके अलावा ट्रेन और इंजर के पार्ट की मरम्मत करना होता है. इसके लिए आपको बस ITI से सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए.

इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS)

भारत पोस्ट (India Post) हर साल ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकालता है. इस भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता है. उम्मीदवारों का चयन केवल 10वीं के अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है. ये नौकरी उन लोगों को लिए बिल्कुल सही है, जो ग्रामीण इलाकों में काम करना चाहते हैं. इससे जुड़े उम्मीदवार पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सेवाएं जैसे डाक डिलीवरी, बैंकिंग सेवाएं समेत अन्य सरकारी काम को करते हैं.

Advertisement

राज्य सरकारों में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट

वहीं, कई राज्यों में सरकारी दफ्तरों में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली जाती है. इन नौकरियों के लिए कई जगहों पर चयन केवल शैक्षणिक योग्यता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाता है. हालांकि, कुछ जगहों पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है. इन पदों पर अक्सर ही लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाती है. ये नौकरियां ज्यादातर ब्लॉक या पंचायत के स्तर पर होती है. इस नौकरी में आपको सरकारी ऑफिस में दस्तावेजों और फाइलों का रिकॉर्ड रखना, डेटा एंट्री का काम करना और फाइलों की देख-रेख करना का काम करना होता है.



---- समाप्त ----