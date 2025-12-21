दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में इंटर्नशिप करने का मौका, इस तरह करें अप्लाई

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने अपने स्टूडेंट रिसर्चर इंटर्नशिप और अपरेंटिसशिप प्रोग्राम 2026 के लिए आवेदन मांगे हैं. जो भी उम्मीदवार चुनौतियों का समाधान खोजने में दिलचस्पी रखते हैं, वो जल्द ही इस पद पर आवेदन करें.
इस पद पर 26 फरवरी, 2026 तक आवेदन किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह जल्द से जल्द इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें. इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को गूगल के साथ ज्यूरिख,बर्लिन, म्यूनिख, फ्रांस, पेरिस समेत कई जगहों पर काम करने का बेहतरीन मौका मिलेगा.
इस तरह करें आवेदन
कौन कर सकता है आवेदन?
इस इंटर्नशिप के लिए बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी कर रहे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उम्मीदवार एकेडमिक फील्ड कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन्स रिसर्च, इकोनॉमिक्स या नेचुरल साइंसेज में होनी चाहिए. इसके लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम कंप्यूटर साइंस के एक क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए.
इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता
जिन उम्मीदवारों को इस इंटर्नशिप में प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास इंटर्नशिप, फुल टाइम रोल या लैब वर्क के माध्यम से रिसर्च का पुराना एक्सपीरियंस होगा. साथ ही प्रमुख कॉन्फ्रेंस या जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए. इसे अलावा -C,C++, जावा, MATLAB, GO या Python जैसी प्रोग्रामिंग ललैंग्वेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए.
क्या करना होगा काम?
इस इंटर्नशिप में प्रोग्राम में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को गूगल रिसर्च, डीपमाइंड और क्लाउड जैसी टीमों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को गूगल के रिसर्चर्स, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में विकास में मदद करें.